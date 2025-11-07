ukenru
11:23 • 7710 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
09:48 • 24993 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:46 • 26411 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 31407 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 27030 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41 • 28980 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 29203 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 32627 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 69805 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 58680 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
Китай запустил новый авианосец с электромагнитными катапультами в гонке с США

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Самый современный китайский авианосец Fujian, третий военный корабль страны, оснащен электромагнитными катапультами для более быстрого взлета самолетов. Его ввод в эксплуатацию стал значительным шагом для Пекина, который теперь имеет крупнейший флот в мире.

Китай запустил новый авианосец с электромагнитными катапультами в гонке с США

Самый современный авианосец Китая "Фуцзянь" (Fujian) вступил в строй через несколько дней после торжественной церемонии ввода в эксплуатацию, проведенной под руководством лидера Китая Си Цзиньпина, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

"Фуцзянь", третий военный корабль страны, оснащен электромагнитными катапультами, которые позволят самолетам подниматься на более высоких скоростях.

Его спуск на воду ознаменовал собой значительный шаг вперед для Пекина, который теперь имеет самый большой в мире по численности флот.

При Си Цзиньпине Китай стремительно наращивает свой флот, оказывая давление на США и их союзников, требуя от них не отставать.

С "Фуцзяня" могут запускать три различных типа самолетов благодаря электромагнитной катапульте и плоской взлетной палубе, сообщают государственные СМИ.

Судно отечественного производства способно нести самолеты с более тяжелым вооружением и запасом топлива, что позволяет им поражать вражеские цели с большего расстояния, что делает его мощнее первых двух китайских авианосцев, "Ляонин" и "Шаньдун", построенных в России.

Государственные СМИ назвали "Фуцзянь" "важной вехой" в развитии военно-морского флота Китая.

США - единственная страна в мире, имеющая авианосец с такой же электромагнитной катапультой, как у "Фуцзяня".

Церемония ввода в эксплуатацию "Фуцзяня" состоялась в среду в южной провинции Хайнань. Во время нее Си Цзиньпин осмотрел палубу корабля, чтобы узнать больше о его морских характеристиках.

Государственные СМИ утверждали, что Си Цзиньпин лично принял решение о внедрении технологии электромагнитной катапульты.

Сообщалось также, что Си Цзиньпин обратился к морякам, выстроившимся вдоль полетной палубы и причала, отдавая честь и скандируя в унисон: "Следуйте приказам партии, боритесь до победы и будьте образцовыми!"

В Тихом океане впервые заметили одновременно два китайских авианосца10.06.25, 11:33

Юлия Шрамко

Новости Мира
Техника
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты