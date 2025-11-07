Китай запустил новый авианосец с электромагнитными катапультами в гонке с США

Самый современный авианосец Китая "Фуцзянь" (Fujian) вступил в строй через несколько дней после торжественной церемонии ввода в эксплуатацию, проведенной под руководством лидера Китая Си Цзиньпина, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

"Фуцзянь", третий военный корабль страны, оснащен электромагнитными катапультами, которые позволят самолетам подниматься на более высоких скоростях.

Его спуск на воду ознаменовал собой значительный шаг вперед для Пекина, который теперь имеет самый большой в мире по численности флот.

При Си Цзиньпине Китай стремительно наращивает свой флот, оказывая давление на США и их союзников, требуя от них не отставать.

С "Фуцзяня" могут запускать три различных типа самолетов благодаря электромагнитной катапульте и плоской взлетной палубе, сообщают государственные СМИ.

Судно отечественного производства способно нести самолеты с более тяжелым вооружением и запасом топлива, что позволяет им поражать вражеские цели с большего расстояния, что делает его мощнее первых двух китайских авианосцев, "Ляонин" и "Шаньдун", построенных в России.

Государственные СМИ назвали "Фуцзянь" "важной вехой" в развитии военно-морского флота Китая.

США - единственная страна в мире, имеющая авианосец с такой же электромагнитной катапультой, как у "Фуцзяня".

Церемония ввода в эксплуатацию "Фуцзяня" состоялась в среду в южной провинции Хайнань. Во время нее Си Цзиньпин осмотрел палубу корабля, чтобы узнать больше о его морских характеристиках.

Государственные СМИ утверждали, что Си Цзиньпин лично принял решение о внедрении технологии электромагнитной катапульты.

Сообщалось также, что Си Цзиньпин обратился к морякам, выстроившимся вдоль полетной палубы и причала, отдавая честь и скандируя в унисон: "Следуйте приказам партии, боритесь до победы и будьте образцовыми!"

