Тривалість життя може становити і 150 років, але цього завжди буде мало. Про це заявив диктатор рф володимир путін, повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

У ході конференції "Подорож у світ штучного інтелекту" він розповів, що колись людина жила 20, 30, 35 років, і це вважалося нормальним. Потім середній вік в окремих країнах і планети загалом став збільшуватися до 35, 45, 50 років.

Зараз у деяких країнах вже 80, і ми прагнемо до того, щоб і у нас середній вік, там, у жінок трохи більше, у чоловіків поменше. Ми цілі навіть певні ставимо перед собою зі збільшення середньої тривалості життя. І все правильно робимо. Можна, напевно, довести і до 150 років. Але, по-перше, завжди буде мало, як і грошей. Завжди