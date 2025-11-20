путін заявив, що тривалість життя в рф може становити 150 років, але "цього буде замало, як і грошей"
Київ • УНН
володимир путін заявив, що тривалість життя може сягати 150 років, але цього завжди буде мало. Він зазначив, що середній вік людини постійно зростає, і росія прагне збільшити цей показник.
Деталі
У ході конференції "Подорож у світ штучного інтелекту" він розповів, що колись людина жила 20, 30, 35 років, і це вважалося нормальним. Потім середній вік в окремих країнах і планети загалом став збільшуватися до 35, 45, 50 років.
Зараз у деяких країнах вже 80, і ми прагнемо до того, щоб і у нас середній вік, там, у жінок трохи більше, у чоловіків поменше. Ми цілі навіть певні ставимо перед собою зі збільшення середньої тривалості життя. І все правильно робимо. Можна, напевно, довести і до 150 років. Але, по-перше, завжди буде мало, як і грошей. Завжди
Нагадаємо
У вересні лідери Китаю, рф та КНДР обговорювали можливість дожити до 150 років під час підйому до Брами Тяньаньмень. путін згадав про трансплантацію органів, а Сі Цзіньпін – про прогнози довголіття.
