путін заявив, що тривалість життя в рф може становити 150 років, але "цього буде замало, як і грошей"

$42.090.03
48.790.00
ukenru
19 листопада, 18:10 • 21128 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 39055 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
19 листопада, 16:01 • 33101 перегляди
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
19 листопада, 15:08 • 20801 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 45200 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
19 листопада, 14:04 • 23719 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
19 листопада, 13:20 • 17540 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
19 листопада, 13:15 • 16874 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
19 листопада, 12:10 • 17002 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
19 листопада, 11:46 • 22526 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
0м/с
96%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський про атаку на Тернопіль: "росія ніколи не зупиниться сама"19 листопада, 17:42 • 3230 перегляди
У Тернополі 21 дитина постраждала внаслідок російського ракетного удару, 18 знаходяться в лікарні, троє загинули, ще 6 людей шукають – ДСНСPhoto19 листопада, 18:30 • 3374 перегляди
Верховний суд Італії дозволив екстрадицію українця, підозрюваного у підриві "Північного потоку"19 листопада, 21:40 • 2898 перегляди
Буданов назвав час, коли мирна угода з росією може стати можливою21:59 • 7466 перегляди
ЗСУ показали збиття мобільною групою ворожої ракети "Калібр" з ПЗРК на ХмельниччиніVideo22:53 • 3984 перегляди
Публікації
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 45200 перегляди
Як повернути квиток на поїзд: детальна інструкціяPhoto19 листопада, 14:12 • 29282 перегляди
Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожногоPhoto19 листопада, 12:04 • 38266 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
19 листопада, 08:06 • 48483 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
Ексклюзив
19 листопада, 07:42 • 48206 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Денис Шмигаль
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Тернопіль
Туреччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн23:28 • 2404 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 38298 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 36803 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 37804 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 32536 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Х-101
MIM-104 Patriot

путін заявив, що тривалість життя в рф може становити 150 років, але "цього буде замало, як і грошей"

Київ • УНН

 • 498 перегляди

володимир путін заявив, що тривалість життя може сягати 150 років, але цього завжди буде мало. Він зазначив, що середній вік людини постійно зростає, і росія прагне збільшити цей показник.

путін заявив, що тривалість життя в рф може становити 150 років, але "цього буде замало, як і грошей"

Тривалість життя може становити і 150 років, але цього завжди буде мало. Про це заявив диктатор рф  володимир путін, повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

У ході конференції "Подорож у світ штучного інтелекту" він розповів, що колись людина жила 20, 30, 35 років, і це вважалося нормальним. Потім середній вік в окремих країнах і планети загалом став збільшуватися до 35, 45, 50 років.

Зараз у деяких країнах вже 80, і ми прагнемо до того, щоб і у нас середній вік, там, у жінок трохи більше, у чоловіків поменше. Ми цілі навіть певні ставимо перед собою зі збільшення середньої тривалості життя. І все правильно робимо. Можна, напевно, довести і до 150 років. Але, по-перше, завжди буде мало, як і грошей. Завжди

- сказав диктатор.

Нагадаємо

У вересні лідери Китаю, рф та КНДР обговорювали можливість дожити до 150 років під час підйому до Брами Тяньаньмень. путін згадав про трансплантацію органів, а Сі Цзіньпін – про прогнози довголіття.

Reuters прибрало відео, де путін і Сі Цзіньпін говорили про життя до 150 років06.09.25, 18:07 • 4444 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Володимир Путін
Північна Корея
Сі Цзіньпін
Китай