Reuters прибрало відео, де путін і Сі Цзіньпін говорили про життя до 150 років

Інформаційне агентство Reuters прибрало чотирихвилинне відео, де російський диктатор володимир путін і лідери Китаю Сі Цзіньпін обговорювали можливість життя людини до 150 років. Причиною стало те, що державне телебачення Китаю CCTV відкликало юридичний дозвіл на використання цих кадрів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

У п'ятницю агентство Reuters News відкликало чотирихвилинне відео, що містило діалог між президентом росії володимиром путіним та лідером Китаю Сі Цзіньпіном, на якому обговорювалася можливість того, що люди можуть жити до 150 років, після того, як державне телебачення Китаю зажадало його видалення та відкликало законний дозвіл на його використання - пише видання.

Відеозапис, який включав обмін репліками у відкритому мікрофоні під час військового параду в Пекіні, присвяченого 80-й річниці закінчення Другої світової війни, був ліцензований державною телевізійною мережею Китаю, Центральним телебаченням Китаю (CCTV).

Зазначається, що агентство змонтувало ці кліпи у чотирихвилинне відео та розповсюдило їх серед понад 1000 глобальних медіа-клієнтів, включаючи великих міжнародних новинних мовників та телевізійні станції по всьому світу. Інші інформаційні агентства, що мають ліцензію CCTV, також розповсюдили монтаж відзнятого матеріалу.

В CCTV заявили, що інформаційне агентство перевищило умови угоди про використання. У листі також критикується "редакційна обробка цього матеріалу", застосована агентством Reuters, але подробиці не уточнюються.

Агентство Reuters відкликало відео, оскільки більше не має законного дозволу на публікацію цього матеріалу, захищеного авторським правом.

Під час підйому до Брами Тяньаньмень у Пекіні, лідери Китаю, рф та КНДР обговорювали "дитинство" у 70 років та "шанс" жити до 150 років включно.