Reuters прибрало відео, де путін і Сі Цзіньпін говорили про життя до 150 років

Ексклюзив
12:37
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
10:49
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
5 вересня, 16:47
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
ISW: путін своїми заявами намагається залякати Захід і знівелювати ідею гарантій безпеки для України 6 вересня, 05:26
Трамп пригрозив ЄС торговельним розслідуванням через штраф Google 6 вересня, 05:59
Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття 6 вересня, 07:06
Внаслідок ДТП в Ізмаїлі загинула донька депутата Київради Бойченка 6 вересня, 09:01
Протест польських фермерів: рух вантажівок через пункт пропуску "Медика" відновили 13:28
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
10:49
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони 6 вересня, 06:10
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна? 5 вересня, 12:22
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці 5 вересня, 07:47
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Майк Джонсон (політик)
Джеффрі Епштайн
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Польща
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки" 4 вересня, 10:35
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними 4 вересня, 09:16
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюків 4 вересня, 07:43
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміж 3 вересня, 19:15
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44
Фейкові новини
MIM-104 Patriot
The Guardian
Facebook
Шахед-136

Reuters прибрало відео, де путін і Сі Цзіньпін говорили про життя до 150 років

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Агентство Reuters видалило відеозапис розмови Путіна та Сі Цзіньпіна про життя до 150 років. Причиною стало відкликання дозволу на використання кадрів державним телебаченням Китаю.

Reuters прибрало відео, де путін і Сі Цзіньпін говорили про життя до 150 років

Інформаційне агентство Reuters прибрало чотирихвилинне відео, де російський диктатор володимир путін і лідери Китаю Сі Цзіньпін обговорювали можливість життя людини до 150 років. Причиною стало те, що державне телебачення Китаю CCTV відкликало юридичний дозвіл на використання цих кадрів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

У п'ятницю агентство Reuters News відкликало чотирихвилинне відео, що містило діалог між президентом росії володимиром путіним та лідером Китаю Сі Цзіньпіном, на якому обговорювалася можливість того, що люди можуть жити до 150 років, після того, як державне телебачення Китаю зажадало його видалення та відкликало законний дозвіл на його використання 

- пише видання.

Відеозапис, який включав обмін репліками у відкритому мікрофоні під час військового параду в Пекіні, присвяченого 80-й річниці закінчення Другої світової війни, був ліцензований державною телевізійною мережею Китаю, Центральним телебаченням Китаю (CCTV).

Зазначається, що агентство змонтувало ці кліпи у чотирихвилинне відео та розповсюдило їх серед понад 1000 глобальних медіа-клієнтів, включаючи великих міжнародних новинних мовників та телевізійні станції по всьому світу. Інші інформаційні агентства, що мають ліцензію CCTV, також розповсюдили монтаж відзнятого матеріалу.

В CCTV заявили, що інформаційне агентство перевищило умови угоди про використання. У листі також критикується "редакційна обробка цього матеріалу", застосована агентством Reuters, але подробиці не уточнюються.

Агентство Reuters відкликало відео, оскільки більше не має законного дозволу на публікацію цього матеріалу, захищеного авторським правом.

Нагадаємо

Під час підйому до Брами Тяньаньмень у Пекіні, лідери Китаю, рф та КНДР обговорювали "дитинство" у 70 років та "шанс" жити до 150 років включно.

Павло Башинський

Володимир Путін
Reuters
Пекін
Сі Цзіньпін