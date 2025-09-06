Reuters удалило видео, где Путин и Си Цзиньпин говорили о жизни до 150 лет
Киев • УНН
Агентство Reuters удалило видеозапись разговора Путина и Си Цзиньпина о жизни до 150 лет. Причиной стал отзыв разрешения на использование кадров государственным телевидением Китая.
Информационное агентство Reuters удалило четырехминутное видео, где российский диктатор владимир путин и лидер Китая Си Цзиньпин обсуждали возможность жизни человека до 150 лет. Причиной стало то, что государственное телевидение Китая CCTV отозвало юридическое разрешение на использование этих кадров. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
В пятницу агентство Reuters News отозвало четырехминутное видео, содержащее диалог между президентом россии владимиром путиным и лидером Китая Си Цзиньпином, на котором обсуждалась возможность того, что люди могут жить до 150 лет, после того, как государственное телевидение Китая потребовало его удаления и отозвало законное разрешение на его использование
Видеозапись, включавшая обмен репликами в открытом микрофоне во время военного парада в Пекине, посвященного 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, была лицензирована государственной телевизионной сетью Китая, Центральным телевидением Китая (CCTV).
Отмечается, что агентство смонтировало эти клипы в четырехминутное видео и распространило их среди более чем 1000 глобальных медиа-клиентов, включая крупных международных новостных вещателей и телевизионные станции по всему миру. Другие информационные агентства, имеющие лицензию CCTV, также распространили монтаж отснятого материала.
В CCTV заявили, что информационное агентство превысило условия соглашения об использовании. В письме также критикуется "редакционная обработка этого материала", примененная агентством Reuters, но подробности не уточняются.
Агентство Reuters отозвало видео, поскольку больше не имеет законного разрешения на публикацию этого материала, защищенного авторским правом.
Напомним
Во время подъема к Вратам Тяньаньмэнь в Пекине, лидеры Китая, РФ и КНДР обсуждали "детство" в 70 лет и "шанс" жить до 150 лет включительно.