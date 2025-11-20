путин заявил, что продолжительность жизни в рф может составлять 150 лет, но "этого будет мало, как и денег"
владимир путин заявил, что продолжительность жизни может достигать 150 лет, но этого всегда будет мало. Он отметил, что средний возраст человека постоянно растет, и россия стремится увеличить этот показатель.
Продолжительность жизни может составлять и 150 лет, но этого всегда будет мало. Об этом заявил диктатор рф владимир путин, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Подробности
В ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" он рассказал, что когда-то человек жил 20, 30, 35 лет, и это считалось нормальным. Затем средний возраст в отдельных странах и планеты в целом стал увеличиваться до 35, 45, 50 лет.
Сейчас в некоторых странах уже 80, и мы стремимся к тому, чтобы и у нас средний возраст, там, у женщин чуть больше, у мужчин поменьше. Мы цели даже определенные ставим перед собой по увеличению средней продолжительности жизни. И все правильно делаем. Можно, наверное, довести и до 150 лет. Но, во-первых, всегда будет мало, как и денег. Всегда
В сентябре лидеры Китая, рф и КНДР обсуждали возможность дожить до 150 лет во время подъема к Вратам Тяньаньмэнь. путин упомянул о трансплантации органов, а Си Цзиньпин – о прогнозах долголетия.
