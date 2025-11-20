путин заявил, что продолжительность жизни в рф может составлять 150 лет, но "этого будет мало, как и денег"

$42.090.03
48.790.00
ukenru
19 ноября, 18:10 • 20815 просмотра
Встреча Зеленского и Уиткоффа в Турции отменена из-за «неприемлемого» плана США по прекращению войны - СМИ
19 ноября, 16:13 • 38414 просмотра
В Украине 20 ноября будут действовать графики: сколько очередей будут отключать
19 ноября, 16:01 • 32692 просмотра
У Минэнерго появился временный руководитель: кто получил должность Гринчук
Эксклюзив
19 ноября, 14:24 • 44722 просмотра
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
19 ноября, 14:04 • 23568 просмотра
Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters
19 ноября, 13:20 • 17477 просмотра
Высоковольтную линию питания Запорожской АЭС восстановили - Укрэнерго
19 ноября, 13:15 • 16832 просмотра
Число жертв ночной атаки рф в Тернополе возросло до 25, трое из них - детиVideo
19 ноября, 12:10 • 16985 просмотра
Парламент уволил Гринчук с должности министра энергетики
Эксклюзив
19 ноября, 11:46 • 22513 просмотра
Лицензия скандальной клиники Odrex под вопросом: Минздрав формирует комиссию после смертей пациентов
19 ноября, 11:37 • 19051 просмотра
Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2.4м/с
84%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сокращение ВСУ, отказ от Донбасса: журналист раскрыл детали мирного плана США для Украины19 ноября, 17:38 • 8982 просмотра
Зеленский об атаке на Тернополь: «Россия никогда не остановится сама»19 ноября, 17:42 • 2902 просмотра
В Тернополе 21 ребенок пострадал в результате российского ракетного удара, 18 находятся в больнице, трое погибли, еще 6 человек ищут – ГСЧСPhoto19 ноября, 18:30 • 3012 просмотра
Буданов назвал время, когда мирное соглашение с Россией может стать возможным21:59 • 6984 просмотра
ВСУ показали сбитие мобильной группой вражеской ракеты "Калибр" из ПЗРК в Хмельницкой областиVideo22:53 • 3508 просмотра
публикации
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
Эксклюзив
19 ноября, 14:24 • 44722 просмотра
Как вернуть билет на поезд: подробная инструкцияPhoto19 ноября, 14:12 • 29130 просмотра
Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждогоPhoto19 ноября, 12:04 • 38151 просмотра
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставокPhoto
Эксклюзив
19 ноября, 08:06 • 48371 просмотра
Больше года без реакции: почему Минздрав не проверяет клинику Odrex после смерти пациента и жалоб на действия врачей
Эксклюзив
19 ноября, 07:42 • 48101 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Денис Шмыгаль
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Тернополь
Турция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн23:28 • 2262 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 38202 просмотра
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 36711 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02 • 37709 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16 • 54037 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Х-101
MIM-104 Patriot

путин заявил, что продолжительность жизни в рф может составлять 150 лет, но "этого будет мало, как и денег"

Киев • УНН

 • 352 просмотра

владимир путин заявил, что продолжительность жизни может достигать 150 лет, но этого всегда будет мало. Он отметил, что средний возраст человека постоянно растет, и россия стремится увеличить этот показатель.

путин заявил, что продолжительность жизни в рф может составлять 150 лет, но "этого будет мало, как и денег"

Продолжительность жизни может составлять и 150 лет, но этого всегда будет мало. Об этом заявил диктатор рф владимир путин, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Подробности

В ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" он рассказал, что когда-то человек жил 20, 30, 35 лет, и это считалось нормальным. Затем средний возраст в отдельных странах и планеты в целом стал увеличиваться до 35, 45, 50 лет.

Сейчас в некоторых странах уже 80, и мы стремимся к тому, чтобы и у нас средний возраст, там, у женщин чуть больше, у мужчин поменьше. Мы цели даже определенные ставим перед собой по увеличению средней продолжительности жизни. И все правильно делаем. Можно, наверное, довести и до 150 лет. Но, во-первых, всегда будет мало, как и денег. Всегда

- сказал диктатор.

Напомним

В сентябре лидеры Китая, рф и КНДР обсуждали возможность дожить до 150 лет во время подъема к Вратам Тяньаньмэнь. путин упомянул о трансплантации органов, а Си Цзиньпин – о прогнозах долголетия.

Reuters удалило видео, где Путин и Си Цзиньпин говорили о жизни до 150 лет06.09.25, 18:07 • 4444 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Владимир Путин
Северная Корея
Си Цзиньпин
Китай