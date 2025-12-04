$42.330.01
Макрон зустрівся з Сі у Пекіні, закликаючи Китай до поштовху щодо припинення вогню в Україні

Київ • УНН

 • 330 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з главою Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні, де намагався домогтися припинення вогню в Україні та обговорив торговельні відносини. Макрон закликав до відновлення балансу торговельних зв'язків та співпраці з G7.

Макрон зустрівся з Сі у Пекіні, закликаючи Китай до поштовху щодо припинення вогню в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з главою Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні у четвер, де намагався чинити тиск на Сі, щоб допомогти забезпечити припинення вогню в Україні та обговорив торговельні відносини, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Макрон заявив Сі Цзіньпіну, що Франція та Китай повинні подолати свої "розбіжності", під час зустрічі двох лідерів у Пекіні у четвер.

"Іноді є розбіжності, але це наш обов'язок подолати їх заради загального блага", – сказав Макрон Сі під час зустрічі.

Китайський лідер повторив слова Макрона, закликаючи до "більш стабільних" зв'язків з Францією під час їхніх переговорів у Домі народних зборів.

Сі заявив, що Китай готовий співпрацювати з Францією, "щоб виключити будь-яке втручання" та "зробити всебічне стратегічне партнерство між Китаєм та Францією більш стабільним".

Макрона та його дружину Бріжит урочисто привітали Сі та перша леді Пен Ліюань у Домі народних зборів, де церемонію було перенесено до приміщення через холодну погоду.

Макрон послав повітряні поцілунки дітям, які тримали квіти, а оркестр грав національні гімни обох країн.

Питання війни в Україні

Основним питанням порядку денного Макрона під час його триденного візиту до Китаю є питання України та роль, яку Пекін може відіграти у забезпеченні припинення вогню.

Ми повинні продовжувати працювати над досягненням миру та стабільності у світі, а також в Україні та інших регіонах, що постраждали від війни. Наша здатність працювати разом є вирішальною

- сказав Макрон Сі.

"Макрон намагався чинити тиск на Сі, щоб допомогти забезпечити припинення вогню в Україні", на тлі того, як повномасштабна війна рф проти України затягується на четверту зиму, пише видання.

Китай регулярно закликає до мирних переговорів та поваги до територіальної цілісності всіх країн, але ніколи не засуджував росію за її вторгнення у 2022 році.

Західні уряди звинувачують Пекін у наданні росії вирішальної економічної підтримки для її воєнних зусиль, зокрема, постачаючи їй військові компоненти для її оборонної промисловості.

Триденний візит Макрона до Пекіна відбувається після поїздки до Парижа Президента України Володимира Зеленського, який закликав Європу підтримати Київ, на тлі того, як президент США Дональд Трамп просуває план припинення війни.

"Ми поділяємо думку, що війну потрібно довести до справедливого кінця", – написав Зеленський у соціальних мережах після понеділкових переговорів з Макроном, які також включали телефонні дзвінки з іншими європейськими лідерами.

Торговельні відносини

Президент Франції також закликав до відновлення балансу торговельних зв'язків і закликав Сі співпрацювати з країнами G7 для економічного управління на основі правил.

Макрон, який відвідує Китай вчетверте з моменту вступу на посаду у 2017 році, також має зустрітися з прем'єр-міністром Лі Цяном, перш ніж вирушити до Ченду, де нещодавно повернули двох гігантських панд, наданих Франції.

Макрон має обговорити торгівлю з китайською приймаючою стороною, на тлі того, як Європейський Союз стикається з величезним торговельним дефіцитом обсягом 357 мільярдів доларів з азійською державою.

"Китаю необхідно більше споживати та менше експортувати... а європейцям менше заощаджувати та більше виробляти", – сказав радник Макрона.

Макрон раніше закликав Європейський Союз зменшити свою залежність від Китаю та надати "європейську перевагу" в технологічному секторі.

Минулого місяця він заявив на європейському саміті лідерів та міністрів технологічних компаній з усього континенту, що блок не хоче бути "васалом" американських та китайських технологічних компаній.

Французький президент залишатиметься в Китаї до п'ятниці, з остаточною зупинкою в Ченду, що в південно-західній провінції Сичуань.

Минулого тижня двох гігантських панд, наданих Франції Китаєм, доставили літаком до їхнього родового будинку, щоб вони перебували на пенсії в міському заповіднику для тварин.

Посольство Китаю пообіцяло, що невдовзі будуть відправлені нові ведмеді, щоб компенсувати від'їзд популярної пари.

Візит до Ченду є "досить винятковим у китайському протоколі", заявила французька президентська рада, додавши, що Макрон "цінує його як такий".

Під час своєї останньої поїздки до Китаю французького президента зустріли як рок-зірку в університеті в південному місті Гуанчжоу, де студенти скандували його ім'я, робити селфі та давали "п'ять".

Юлія Шрамко

