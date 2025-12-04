Макрон встретился с Си в Пекине, призывая Китай к толчку по прекращению огня в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с главой Китая Си Цзиньпином в Пекине в четверг, где пытался оказать давление на Си, чтобы помочь обеспечить прекращение огня в Украине и обсудил торговые отношения, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Макрон заявил Си Цзиньпину, что Франция и Китай должны преодолеть свои "разногласия" во время встречи двух лидеров в Пекине в четверг.

"Иногда есть разногласия, но это наш долг преодолеть их ради общего блага", – сказал Макрон Си во время встречи.

Китайский лидер повторил слова Макрона, призывая к "более стабильным" связям с Францией во время их переговоров в Доме народных собраний.

Си заявил, что Китай готов сотрудничать с Францией, "чтобы исключить любое вмешательство" и "сделать всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Францией более стабильным".

Макрона и его жену Брижит торжественно приветствовали Си и первая леди Пэн Лиюань в Доме народных собраний, где церемония была перенесена в помещение из-за холодной погоды.

Макрон послал воздушные поцелуи детям, которые держали цветы, а оркестр играл национальные гимны обеих стран.

Вопрос войны в Украине

Основным вопросом повестки дня Макрона во время его трехдневного визита в Китай является вопрос Украины и роль, которую Пекин может сыграть в обеспечении прекращения огня.

Мы должны продолжать работать над достижением мира и стабильности в мире, а также в Украине и других регионах, пострадавших от войны. Наша способность работать вместе является решающей - сказал Макрон Си.

"Макрон пытался оказать давление на Си, чтобы помочь обеспечить прекращение огня в Украине", на фоне того, как полномасштабная война РФ против Украины затягивается на четвертую зиму, пишет издание.

Китай регулярно призывает к мирным переговорам и уважению территориальной целостности всех стран, но никогда не осуждал Россию за ее вторжение в 2022 году.

Западные правительства обвиняют Пекин в оказании России решающей экономической поддержки для ее военных усилий, в частности, поставляя ей военные компоненты для ее оборонной промышленности.

Трехдневный визит Макрона в Пекин происходит после поездки в Париж Президента Украины Владимира Зеленского, который призвал Европу поддержать Киев, на фоне того, как президент США Дональд Трамп продвигает план прекращения войны.

"Мы разделяем мнение, что войну нужно довести до справедливого конца", – написал Зеленский в социальных сетях после понедельничных переговоров с Макроном, которые также включали телефонные звонки с другими европейскими лидерами.

Торговые отношения

Президент Франции также призвал к восстановлению баланса торговых связей и призвал Си сотрудничать со странами G7 для экономического управления на основе правил.

Макрон, который посещает Китай в четвертый раз с момента вступления в должность в 2017 году, также должен встретиться с премьер-министром Ли Цяном, прежде чем отправиться в Чэнду, куда недавно вернули двух гигантских панд, предоставленных Франции.

Макрон должен обсудить торговлю с китайской принимающей стороной, на фоне того, как Европейский Союз сталкивается с огромным торговым дефицитом объемом 357 миллиардов долларов с азиатским государством.

"Китаю необходимо больше потреблять и меньше экспортировать... а европейцам меньше экономить и больше производить", – сказал советник Макрона.

Макрон ранее призывал Европейский Союз уменьшить свою зависимость от Китая и предоставить "европейское преимущество" в технологическом секторе.

В прошлом месяце он заявил на европейском саммите лидеров и министров технологических компаний со всего континента, что блок не хочет быть "вассалом" американских и китайских технологических компаний.

Французский президент будет оставаться в Китае до пятницы, с окончательной остановкой в Чэнду, что в юго-западной провинции Сычуань.

На прошлой неделе двух гигантских панд, предоставленных Франции Китаем, доставили самолетом в их родовой дом, чтобы они находились на пенсии в городском заповеднике для животных.

Посольство Китая пообещало, что вскоре будут отправлены новые медведи, чтобы компенсировать отъезд популярной пары.

Визит в Чэнду является "довольно исключительным в китайском протоколе", заявила французская президентская рада, добавив, что Макрон "ценит его как таковой".

Во время своей последней поездки в Китай французского президента встретили как рок-звезду в университете в южном городе Гуанчжоу, где студенты скандировали его имя, делали селфи и давали "пять".

Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью