Макрон встретился с Си в Пекине, призывая Китай к толчку по прекращению огня в Украине

$42.200.13
49.180.13
ukenru
3 декабря, 23:09 • 11704 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 19004 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 23435 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 33737 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 38709 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 23765 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 27419 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 25432 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 25491 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 30693 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
98%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Папа Римский Франциск завещал деньги на покупку машин скорой помощи Украине3 декабря, 22:52 • 11311 просмотра
Германия вводит 10-летний запрет на гражданство за подделку языковых сертификатов4 декабря, 00:40 • 11665 просмотра
оккупанты отказывают в неотложной помощи жителям Скадовска из-за отсутствия прописки4 декабря, 00:57 • 10174 просмотра
"Церемониться не будем, ждем приказа": Кадыров поддержал заявление путина о возможной войне с Европой03:50 • 7142 просмотра
В Рио-де-Жанейро зацвели редкие пальмы, цветущие лишь раз в жизни05:23 • 5284 просмотра
публикации
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto06:30 • 2252 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 38709 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 39267 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 54943 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 57168 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Китай
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 61737 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 64810 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 119066 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 92509 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 108154 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Ми-8
Facebook

Макрон встретился с Си в Пекине, призывая Китай к толчку по прекращению огня в Украине

Киев • УНН

 • 2204 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с главой Китая Си Цзиньпином в Пекине, где пытался добиться прекращения огня в Украине и обсудил торговые отношения. Макрон призвал к восстановлению баланса торговых связей и сотрудничества с G7.

Макрон встретился с Си в Пекине, призывая Китай к толчку по прекращению огня в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с главой Китая Си Цзиньпином в Пекине в четверг, где пытался оказать давление на Си, чтобы помочь обеспечить прекращение огня в Украине и обсудил торговые отношения, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Макрон заявил Си Цзиньпину, что Франция и Китай должны преодолеть свои "разногласия" во время встречи двух лидеров в Пекине в четверг.

"Иногда есть разногласия, но это наш долг преодолеть их ради общего блага", – сказал Макрон Си во время встречи.

Китайский лидер повторил слова Макрона, призывая к "более стабильным" связям с Францией во время их переговоров в Доме народных собраний.

Си заявил, что Китай готов сотрудничать с Францией, "чтобы исключить любое вмешательство" и "сделать всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Францией более стабильным".

Макрона и его жену Брижит торжественно приветствовали Си и первая леди Пэн Лиюань в Доме народных собраний, где церемония была перенесена в помещение из-за холодной погоды.

Макрон послал воздушные поцелуи детям, которые держали цветы, а оркестр играл национальные гимны обеих стран.

Вопрос войны в Украине

Основным вопросом повестки дня Макрона во время его трехдневного визита в Китай является вопрос Украины и роль, которую Пекин может сыграть в обеспечении прекращения огня.

Мы должны продолжать работать над достижением мира и стабильности в мире, а также в Украине и других регионах, пострадавших от войны. Наша способность работать вместе является решающей

- сказал Макрон Си.

"Макрон пытался оказать давление на Си, чтобы помочь обеспечить прекращение огня в Украине", на фоне того, как полномасштабная война РФ против Украины затягивается на четвертую зиму, пишет издание.

Китай регулярно призывает к мирным переговорам и уважению территориальной целостности всех стран, но никогда не осуждал Россию за ее вторжение в 2022 году.

Западные правительства обвиняют Пекин в оказании России решающей экономической поддержки для ее военных усилий, в частности, поставляя ей военные компоненты для ее оборонной промышленности.

Трехдневный визит Макрона в Пекин происходит после поездки в Париж Президента Украины Владимира Зеленского, который призвал Европу поддержать Киев, на фоне того, как президент США Дональд Трамп продвигает план прекращения войны.

"Мы разделяем мнение, что войну нужно довести до справедливого конца", – написал Зеленский в социальных сетях после понедельничных переговоров с Макроном, которые также включали телефонные звонки с другими европейскими лидерами.

Торговые отношения

Президент Франции также призвал к восстановлению баланса торговых связей и призвал Си сотрудничать со странами G7 для экономического управления на основе правил.

Макрон, который посещает Китай в четвертый раз с момента вступления в должность в 2017 году, также должен встретиться с премьер-министром Ли Цяном, прежде чем отправиться в Чэнду, куда недавно вернули двух гигантских панд, предоставленных Франции.

Макрон должен обсудить торговлю с китайской принимающей стороной, на фоне того, как Европейский Союз сталкивается с огромным торговым дефицитом объемом 357 миллиардов долларов с азиатским государством.

"Китаю необходимо больше потреблять и меньше экспортировать... а европейцам меньше экономить и больше производить", – сказал советник Макрона.

Макрон ранее призывал Европейский Союз уменьшить свою зависимость от Китая и предоставить "европейское преимущество" в технологическом секторе.

В прошлом месяце он заявил на европейском саммите лидеров и министров технологических компаний со всего континента, что блок не хочет быть "вассалом" американских и китайских технологических компаний.

Французский президент будет оставаться в Китае до пятницы, с окончательной остановкой в Чэнду, что в юго-западной провинции Сычуань.

На прошлой неделе двух гигантских панд, предоставленных Франции Китаем, доставили самолетом в их родовой дом, чтобы они находились на пенсии в городском заповеднике для животных.

Посольство Китая пообещало, что вскоре будут отправлены новые медведи, чтобы компенсировать отъезд популярной пары.

Визит в Чэнду является "довольно исключительным в китайском протоколе", заявила французская президентская рада, добавив, что Макрон "ценит его как таковой".

Во время своей последней поездки в Китай французского президента встретили как рок-звезду в университете в южном городе Гуанчжоу, где студенты скандировали его имя, делали селфи и давали "пять".

Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью02.12.25, 11:30 • 32217 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Животные
Социальная сеть
Война в Украине
Ли Цян
Дональд Трамп
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Франция
Си Цзиньпин
Китай
Владимир Зеленский
Украина