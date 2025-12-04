$42.200.13
3 грудня, 23:09 • 14859 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 25957 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 28651 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 39952 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 46406 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 25699 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 28930 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 25995 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 25835 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 31045 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Китай сподівається на мирну угоду щодо війни рф проти України, "прийнятну для всіх сторін" - Сі Цзіньпін

Київ • УНН

 • 504 перегляди

На зустрічі з Макроном Сі Цзіньпін підтвердив підтримку Китаєм припинення вогню в Україні. Він сподівається на мирну угоду, прийнятну для всіх сторін.

Китай сподівається на мирну угоду щодо війни рф проти України, "прийнятну для всіх сторін" - Сі Цзіньпін

На зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, яка відбулася на тлі набирання обертів дипломатичних зусиль щодо припинення війни рф проти України, глава КНР Сі Цзіньпін підтвердив широку підтримку Пекіном припинення вогню, вказавши, що Китай сподівається, що сторони досягнуть мирної угоди, "прийнятної для всіх сторін", пише УНН з посиланням на RFI.

Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, і сподівається, що всі сторони досягнуть справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін, шляхом діалогу та переговорів

- сказав Сі.

"Ми повинні продовжувати працювати над досягненням миру та стабільності у світі, а також в Україні та інших регіонах, що постраждали від війни, - сказав, своєю чергою, Макрон. - Конфлікт становить життєво важливу загрозу для європейської безпеки, а також для поваги до міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права".

Макрон зустрівся з Сі у Пекіні, закликаючи Китай до поштовху щодо припинення вогню в Україні04.12.25, 08:30 • 3654 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Емманюель Макрон
Франція
Сі Цзіньпін
Китай
Україна