Китай сподівається на мирну угоду щодо війни рф проти України, "прийнятну для всіх сторін" - Сі Цзіньпін

На зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, яка відбулася на тлі набирання обертів дипломатичних зусиль щодо припинення війни рф проти України, глава КНР Сі Цзіньпін підтвердив широку підтримку Пекіном припинення вогню, вказавши, що Китай сподівається, що сторони досягнуть мирної угоди, "прийнятної для всіх сторін", пише УНН з посиланням на RFI.

Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, і сподівається, що всі сторони досягнуть справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін, шляхом діалогу та переговорів - сказав Сі.

"Ми повинні продовжувати працювати над досягненням миру та стабільності у світі, а також в Україні та інших регіонах, що постраждали від війни, - сказав, своєю чергою, Макрон. - Конфлікт становить життєво важливу загрозу для європейської безпеки, а також для поваги до міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права".

Макрон зустрівся з Сі у Пекіні, закликаючи Китай до поштовху щодо припинення вогню в Україні