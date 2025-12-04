Китай надеется на мирное соглашение по войне РФ против Украины, «приемлемое для всех сторон» - Си Цзиньпин

$42.200.13
3 декабря, 23:09 • 15207 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 26710 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 29006 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 40276 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 46906 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 25809 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 29010 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 26016 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 25849 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 31062 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Популярные новости
Германия вводит 10-летний запрет на гражданство за подделку языковых сертификатов4 декабря, 00:40 • 16447 просмотра
оккупанты отказывают в неотложной помощи жителям Скадовска из-за отсутствия прописки4 декабря, 00:57 • 14457 просмотра
"Церемониться не будем, ждем приказа": Кадыров поддержал заявление путина о возможной войне с Европой03:50 • 13147 просмотра
В Рио-де-Жанейро зацвели редкие пальмы, цветущие лишь раз в жизни05:23 • 12353 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto06:30 • 10739 просмотра
публикации
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto06:30 • 10806 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 46907 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 43136 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 58694 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 60739 просмотра
УНН Lite
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году08:53 • 788 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 18350 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 63473 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 66640 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 120707 просмотра
Китай надеется на мирное соглашение по войне РФ против Украины, «приемлемое для всех сторон» - Си Цзиньпин

Киев • УНН

 • 1016 просмотра

На встрече с Макроном Си Цзиньпин подтвердил поддержку Китаем прекращения огня в Украине. Он надеется на мирное соглашение, приемлемое для всех сторон.

Китай надеется на мирное соглашение по войне РФ против Украины, «приемлемое для всех сторон» - Си Цзиньпин

На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая состоялась на фоне нарастания дипломатических усилий по прекращению войны РФ против Украины, глава КНР Си Цзиньпин подтвердил широкую поддержку Пекином прекращения огня, указав, что Китай надеется, что стороны достигнут мирного соглашения, "приемлемого для всех сторон", пишет УНН со ссылкой на RFI.

Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, и надеется, что все стороны достигнут справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, путем диалога и переговоров

- сказал Си.

"Мы должны продолжать работать над достижением мира и стабильности в мире, а также в Украине и других регионах, пострадавших от войны, - сказал, в свою очередь, Макрон. - Конфликт представляет жизненно важную угрозу для европейской безопасности, а также для уважения к международному порядку, основанному на верховенстве права".

