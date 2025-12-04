Китай надеется на мирное соглашение по войне РФ против Украины, «приемлемое для всех сторон» - Си Цзиньпин

На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая состоялась на фоне нарастания дипломатических усилий по прекращению войны РФ против Украины, глава КНР Си Цзиньпин подтвердил широкую поддержку Пекином прекращения огня, указав, что Китай надеется, что стороны достигнут мирного соглашения, "приемлемого для всех сторон", пишет УНН со ссылкой на RFI.

Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, и надеется, что все стороны достигнут справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, путем диалога и переговоров - сказал Си.

"Мы должны продолжать работать над достижением мира и стабильности в мире, а также в Украине и других регионах, пострадавших от войны, - сказал, в свою очередь, Макрон. - Конфликт представляет жизненно важную угрозу для европейской безопасности, а также для уважения к международному порядку, основанному на верховенстве права".

