Макрон відвідає Китай з офіційним візитом на початку грудня
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон відвідає Китай з 3 по 5 грудня для зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Метою поїздки є подальший розвиток франко-китайських відносин та обговорення питань співпраці.
Президент Франції Еммануель Макрон з 3 по 5 грудня відвідає Китай, де зустрінеться із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Поїздка має на меті подальший розвиток франко-китайських відносин. Про це повідомляє BFMTV, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, Макрон здійснить державний візит до Китаю з 3 по 5 грудня. Під час цієї поїздки Макрон зустрінеться в Пекіні зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном, який відвідав Францію у травні 2024 року.
За даними Єлисейського палацу, Еммануель Макрон привезе під час цієї поїздки "порядок денний співпраці та балансу в економічних та торговельних питаннях, амбіції, які будуть в основі головування Франції у G7 у 2026 році".
Цього разу будуть розглянуті основні питання стратегічного партнерства між Францією та Китаєм, а також кілька важливих міжнародних питань та сфер співпраці для вирішення глобальних викликів нашого часу
Нагадаємо
Сі Цзіньпін намагається "збудувати альтернативний світовий порядок", у центрі якого стоятиме Пекін, спираючись на союзників серед антидемократичних держав, таких як росія та Північна Корея. Про це йдеться в останньому звіті Комісії з економічних і безпекових питань США–Китай.