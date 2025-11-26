$42.400.03
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
15:49 • 16818 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
15:41 • 11180 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
15:07 • 11974 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
15:02 • 7142 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
14:47 • 5340 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
14:38 • 3990 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
14:29 • 8200 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
14:17 • 20090 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
26 листопада, 13:23 • 22805 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Макрон відвідає Китай з офіційним візитом на початку грудня

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон відвідає Китай з 3 по 5 грудня для зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Метою поїздки є подальший розвиток франко-китайських відносин та обговорення питань співпраці.

Макрон відвідає Китай з офіційним візитом на початку грудня

Президент Франції Еммануель Макрон з 3 по 5 грудня відвідає Китай, де зустрінеться із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Поїздка має на меті подальший розвиток франко-китайських відносин. Про це повідомляє BFMTV, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, Макрон здійснить державний візит до Китаю з 3 по 5 грудня. Під час цієї поїздки Макрон зустрінеться в Пекіні зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном, який відвідав Францію у травні 2024 року.

За даними Єлисейського палацу, Еммануель Макрон привезе під час цієї поїздки "порядок денний співпраці та балансу в економічних та торговельних питаннях, амбіції, які будуть в основі головування Франції у G7 у 2026 році".

Цього разу будуть розглянуті основні питання стратегічного партнерства між Францією та Китаєм, а також кілька важливих міжнародних питань та сфер співпраці для вирішення глобальних викликів нашого часу

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Сі Цзіньпін намагається "збудувати альтернативний світовий порядок", у центрі якого стоятиме Пекін, спираючись на союзників серед антидемократичних держав, таких як росія та Північна Корея. Про це йдеться в останньому звіті Комісії з економічних і безпекових питань США–Китай.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Пекін
Емманюель Макрон
Північна Корея
Франція
Сі Цзіньпін
Китай