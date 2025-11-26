Макрон посетит Китай с официальным визитом в начале декабря
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Китай с 3 по 5 декабря для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином. Целью поездки является дальнейшее развитие франко-китайских отношений и обсуждение вопросов сотрудничества.
Детали
Как пишет издание, Макрон совершит государственный визит в Китай с 3 по 5 декабря. Во время этой поездки Макрон встретится в Пекине со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, который посетил Францию в мае 2024 года.
По данным Елисейского дворца, Эммануэль Макрон привезет во время этой поездки "повестку дня сотрудничества и баланса в экономических и торговых вопросах, амбиции, которые будут в основе председательства Франции в G7 в 2026 году".
На этот раз будут рассмотрены основные вопросы стратегического партнерства между Францией и Китаем, а также несколько важных международных вопросов и сфер сотрудничества для решения глобальных вызовов нашего времени
Напомним
Си Цзиньпин пытается "построить альтернативный мировой порядок", в центре которого будет стоять Пекин, опираясь на союзников среди антидемократических государств, таких как Россия и Северная Корея. Об этом говорится в последнем отчете Комиссии по экономическим вопросам и вопросам безопасности США-Китай.