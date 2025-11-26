Макрон посетит Китай с официальным визитом в начале декабря

Президент Франции Эммануэль Макрон с 3 по 5 декабря посетит Китай, где встретится с лидером КНР Си Цзиньпином. Поездка имеет целью дальнейшее развитие франко-китайских отношений. Об этом сообщает BFMTV, передает УНН.

Как пишет издание, Макрон совершит государственный визит в Китай с 3 по 5 декабря. Во время этой поездки Макрон встретится в Пекине со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, который посетил Францию в мае 2024 года.

По данным Елисейского дворца, Эммануэль Макрон привезет во время этой поездки "повестку дня сотрудничества и баланса в экономических и торговых вопросах, амбиции, которые будут в основе председательства Франции в G7 в 2026 году".

На этот раз будут рассмотрены основные вопросы стратегического партнерства между Францией и Китаем, а также несколько важных международных вопросов и сфер сотрудничества для решения глобальных вызовов нашего времени