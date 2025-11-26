$42.400.03
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
15:49 • 16515 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственности
15:41 • 11045 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
15:07 • 11854 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работе
15:02 • 6952 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотник
14:47 • 5230 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследование
14:38 • 3896 просмотра
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФ
Эксклюзив
14:29 • 8152 просмотра
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
14:17 • 20016 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах Украины
26 ноября, 13:23 • 22746 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушении
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Макрон посетит Китай с официальным визитом в начале декабря

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Китай с 3 по 5 декабря для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином. Целью поездки является дальнейшее развитие франко-китайских отношений и обсуждение вопросов сотрудничества.

Макрон посетит Китай с официальным визитом в начале декабря

Президент Франции Эммануэль Макрон с 3 по 5 декабря посетит Китай, где встретится с лидером КНР Си Цзиньпином. Поездка имеет целью дальнейшее развитие франко-китайских отношений. Об этом сообщает BFMTV, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Макрон совершит государственный визит в Китай с 3 по 5 декабря. Во время этой поездки Макрон встретится в Пекине со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, который посетил Францию в мае 2024 года.

По данным Елисейского дворца, Эммануэль Макрон привезет во время этой поездки "повестку дня сотрудничества и баланса в экономических и торговых вопросах, амбиции, которые будут в основе председательства Франции в G7 в 2026 году".

На этот раз будут рассмотрены основные вопросы стратегического партнерства между Францией и Китаем, а также несколько важных международных вопросов и сфер сотрудничества для решения глобальных вызовов нашего времени

- говорится в сообщении.

Напомним

Си Цзиньпин пытается "построить альтернативный мировой порядок", в центре которого будет стоять Пекин, опираясь на союзников среди антидемократических государств, таких как Россия и Северная Корея. Об этом говорится в последнем отчете Комиссии по экономическим вопросам и вопросам безопасности США-Китай.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Пекин
Эмманюэль Макрон
Северная Корея
Франция
Си Цзиньпин
Китай