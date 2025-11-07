Vodafone та AST SpaceMobile створюють європейську супутникову мережу
Київ • УНН
Британська Vodafone та американська AST SpaceMobile планують побудувати європейську супутникову мережу мобільного зв'язку, яка розширить доступ до широкосмугового зв'язку та підтримає реагування на надзвичайні ситуації. Комерційне розгортання очікується у 2026 році, Німеччина стане центром супутникових операцій.
Британська та американська компанії оприлюднили плани щодо створення європейського супутникового угруповання для забезпечення зв'язку між супутниками та смартфонами для комерційних та урядових застосувань.
Передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Британська телекомунікаційна компанія Vodafone і американська компанія AST SpaceMobile планують побудувати європейську супутникову мережу мобільного зв'язку.
Ключові пункт плану мережі:
- розширити доступ до мобільного широкосмугового зв'язку в недостатньо обслуговуваних районах;
- підтримувати зусилля з реагування на надзвичайні ситуації та стихійні лиха.
Ініціатива є значним кроком до зміцнення можливостей незалежного супутникового зв'язку Європи в той час, коли безпечні високошвидкісні канали передачі даних стають життєво важливими для економічної та стратегічної стійкості.
Vodafone прокладе підводний кабель через Чорне море в обхід росії20.10.25, 12:12 • 2839 переглядiв
Зміцнення цифрового суверенітету Європи буде будувати спільне підприємство Vodafone та AST SpaceMobile.
Німеччину обрано місцем розташування основного центру супутникових операцій (SatCo).
SatCo планує надавати масштабований європейський сервіс мобільного широкосмугового зв'язку через супутник, що дозволить операторам мобільних мереж (MNO) обслуговувати споживачів, підприємства та організації державного сектору.
Оператори мобільних мереж з 21 держави-члена ЄС та інших європейських країн вже виявили зацікавленість, а комерційне розгортання очікується у 2026 році.
Нагадаємо
Лідер Китаю Сі Цзіньпін подарував президенту Південної Кореї Лі Чже Мену два смартфони Xiaomi з дисплеями корейського виробництва, пожартував про шпигунство, порадивши перевірити наявність бекдора.
Державна служба статистики представила новий цифровий портал із вбудованим ШІ-асистентом StatGPT. Так влада, бізнес, аналітики та журналісти швидше знаходитимуть потрібні дані - без складної термінології та багатогодинного пошуку в таблицях.