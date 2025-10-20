Vodafone прокладе підводний кабель через Чорне море в обхід росії

Vodafone Group та Vodafone Україна розпочнуть будівництво підводної кабельної системи Kardesa, що з'єднає Україну, Болгарію, Туреччину та Грузію. Вона пройде Чорним морем і стане частиною цифрового коридору, який об'єднає Європу та Азію в обхід росії. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що у Європі головним партнером виступає глобальний Vodafone. А ділянка підводного кабелю по дну Чорного моря буде фінансуватись, у тому числі, українським Vodafone і реалізовуватись разом з Мінцифрою.

У відомстві пояснили чому це важливо для України:

Цифровий суверенітет і безпека. Кабель значно підвищить надійність та стійкість української телекомунікаційної інфраструктури.

Новий транзитний потенціал. Україна стане ключовою транзитною ланкою між Європою та Азією.

Інвестиції та робочі місця. Проєкт стимулюватиме розвиток інфраструктури (дата-центри, точки обміну трафіком) та цифрової економіки, сприятиме залученню інвестицій та створить нові робочі місця (особливо для інженерів, проєктних менеджерів та IT-фахівців).

Kardesa додасть додатково 500 Тбіт/с пропускної здатності для Чорноморського регіону. Це критично важливо для зростання обсягів трафіку від 5G, ШІ та стрімінгових сервісів. Вартість проєкту — понад 100 мільйонів євро - йдеться в повідомленні.

Йдеться, що будівництво першої ділянки – у Болгарії – розпочнеться у 2027 році. В Україні всі роботи проводитимуться виключно у міжнародно визнаних безпечних зонах й за умови стабільності та безпеки в регіоні.

Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров