08:37 • 2466 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
08:22 • 13024 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
08:16 • 6052 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
07:13 • 12460 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
04:24 • 16876 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 22388 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 61768 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 96217 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 52912 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 47232 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Vodafone проложит подводный кабель через Черное море в обход россии

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Vodafone Group и Vodafone Украина начнут строительство подводной кабельной системы Kardesa, которая соединит Украину, Болгарию, Турцию и Грузию. Этот проект стоимостью более 100 миллионов евро повысит цифровой суверенитет Украины и создаст новый транзитный потенциал между Европой и Азией.

Vodafone проложит подводный кабель через Черное море в обход россии

Vodafone Group и Vodafone Украина начнут строительство подводной кабельной системы Kardesa, которая соединит Украину, Болгарию, Турцию и Грузию. Она пройдет по Черному морю и станет частью цифрового коридора, который объединит Европу и Азию в обход россии. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что в Европе главным партнером выступает глобальный Vodafone. А участок подводного кабеля по дну Черного моря будет финансироваться, в том числе, украинским Vodafone и реализовываться совместно с Минцифрой.

В ведомстве объяснили, почему это важно для Украины:

  • Цифровой суверенитет и безопасность. Кабель значительно повысит надежность и устойчивость украинской телекоммуникационной инфраструктуры.
    • Новый транзитный потенциал. Украина станет ключевым транзитным звеном между Европой и Азией.
      • Инвестиции и рабочие места. Проект будет стимулировать развитие инфраструктуры (дата-центры, точки обмена трафиком) и цифровой экономики, способствовать привлечению инвестиций и создаст новые рабочие места (особенно для инженеров, проектных менеджеров и IT-специалистов).

        Kardesa добавит дополнительно 500 Тбит/с пропускной способности для Черноморского региона. Это критически важно для роста объемов трафика от 5G, ИИ и стриминговых сервисов. Стоимость проекта — более 100 миллионов евро

        - говорится в сообщении.

        Сообщается, что строительство первого участка – в Болгарии – начнется в 2027 году. В Украине все работы будут проводиться исключительно в международно признанных безопасных зонах и при условии стабильности и безопасности в регионе.

        Украинцы получили возможность блокировать спам-номера через мобильных операторов - Федоров14.10.25, 09:24 • 19453 просмотра

        Ольга Розгон

