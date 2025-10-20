Vodafone проложит подводный кабель через Черное море в обход россии
Vodafone Group и Vodafone Украина начнут строительство подводной кабельной системы Kardesa, которая соединит Украину, Болгарию, Турцию и Грузию. Она пройдет по Черному морю и станет частью цифрового коридора, который объединит Европу и Азию в обход россии. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, пишет УНН.
Подробности
Отмечается, что в Европе главным партнером выступает глобальный Vodafone. А участок подводного кабеля по дну Черного моря будет финансироваться, в том числе, украинским Vodafone и реализовываться совместно с Минцифрой.
В ведомстве объяснили, почему это важно для Украины:
- Цифровой суверенитет и безопасность. Кабель значительно повысит надежность и устойчивость украинской телекоммуникационной инфраструктуры.
- Новый транзитный потенциал. Украина станет ключевым транзитным звеном между Европой и Азией.
- Инвестиции и рабочие места. Проект будет стимулировать развитие инфраструктуры (дата-центры, точки обмена трафиком) и цифровой экономики, способствовать привлечению инвестиций и создаст новые рабочие места (особенно для инженеров, проектных менеджеров и IT-специалистов).
Kardesa добавит дополнительно 500 Тбит/с пропускной способности для Черноморского региона. Это критически важно для роста объемов трафика от 5G, ИИ и стриминговых сервисов. Стоимость проекта — более 100 миллионов евро
Сообщается, что строительство первого участка – в Болгарии – начнется в 2027 году. В Украине все работы будут проводиться исключительно в международно признанных безопасных зонах и при условии стабильности и безопасности в регионе.
