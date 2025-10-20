Vodafone проложит подводный кабель через Черное море в обход россии

Vodafone Group и Vodafone Украина начнут строительство подводной кабельной системы Kardesa, которая соединит Украину, Болгарию, Турцию и Грузию. Этот проект стоимостью более 100 миллионов евро повысит цифровой суверенитет Украины и создаст новый транзитный потенциал между Европой и Азией.