14:58
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
13:59
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
11:23
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
09:48
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:46
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Vodafone и AST SpaceMobile создают европейскую спутниковую сеть

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Британская Vodafone и американская AST SpaceMobile планируют построить европейскую спутниковую сеть мобильной связи, которая расширит доступ к широкополосной связи и поддержит реагирование на чрезвычайные ситуации. Коммерческое развертывание ожидается в 2026 году, Германия станет центром спутниковых операций.

Vodafone и AST SpaceMobile создают европейскую спутниковую сеть

Британская и американская компании обнародовали планы по созданию европейской спутниковой группировки для обеспечения связи между спутниками и смартфонами для коммерческих и правительственных применений.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Британская телекоммуникационная компания Vodafone и американская компания AST SpaceMobile планируют построить европейскую спутниковую сеть мобильной связи.

Ключевые пункты плана сети:

  • расширить доступ к мобильной широкополосной связи в недостаточно обслуживаемых районах;
    • поддерживать усилия по реагированию на чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия.

      Инициатива является значительным шагом к укреплению возможностей независимой спутниковой связи Европы в то время, когда безопасные высокоскоростные каналы передачи данных становятся жизненно важными для экономической и стратегической устойчивости.

      Укрепление цифрового суверенитета Европы будет строить совместное предприятие Vodafone и AST SpaceMobile.

      Германия выбрана местом расположения основного центра спутниковых операций (SatCo).

      SatCo планирует предоставлять масштабируемый европейский сервис мобильной широкополосной связи через спутник, что позволит операторам мобильных сетей (MNO) обслуживать потребителей, предприятия и организации государственного сектора.

      Операторы мобильных сетей из 21 государства-члена ЕС и других европейских стран уже проявили заинтересованность, а коммерческое развертывание ожидается в 2026 году.

      Игорь Тележников

