Vodafone и AST SpaceMobile создают европейскую спутниковую сеть

Британская и американская компании обнародовали планы по созданию европейской спутниковой группировки для обеспечения связи между спутниками и смартфонами для коммерческих и правительственных применений.

Британская телекоммуникационная компания Vodafone и американская компания AST SpaceMobile планируют построить европейскую спутниковую сеть мобильной связи.

Ключевые пункты плана сети:

расширить доступ к мобильной широкополосной связи в недостаточно обслуживаемых районах;

поддерживать усилия по реагированию на чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия.

Инициатива является значительным шагом к укреплению возможностей независимой спутниковой связи Европы в то время, когда безопасные высокоскоростные каналы передачи данных становятся жизненно важными для экономической и стратегической устойчивости.

Укрепление цифрового суверенитета Европы будет строить совместное предприятие Vodafone и AST SpaceMobile.

Германия выбрана местом расположения основного центра спутниковых операций (SatCo).

SatCo планирует предоставлять масштабируемый европейский сервис мобильной широкополосной связи через спутник, что позволит операторам мобильных сетей (MNO) обслуживать потребителей, предприятия и организации государственного сектора.

Операторы мобильных сетей из 21 государства-члена ЕС и других европейских стран уже проявили заинтересованность, а коммерческое развертывание ожидается в 2026 году.

