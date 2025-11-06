Король Таїланду вперше відвідає Китай за майже 50 років відносин між країнами

ukenru
Ексклюзив
14:11 • 18805 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
12:47 • 26588 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
12:10 • 20478 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 21021 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 45001 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 33724 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 37001 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 49808 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38868 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32613 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Графіки відключень електроенергії
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
14:11 • 18806 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів13:00 • 14453 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 24131 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 26445 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 08:00 • 45002 перегляди
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 25058 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 25411 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 27313 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 43812 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 47920 перегляди
Король Таїланду вперше відвідає Китай за майже 50 років відносин між країнами

Київ • УНН

 • 808 перегляди

Король Таїланду здійснить державний візит до Китаю з 13 по 17 листопада на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна. Це перший візит тайського монарха з моменту встановлення дипломатичних відносин у 1975 році, що збігається з 50-ю річницею зв'язків.

Король Таїланду вперше відвідає Китай за майже 50 років відносин між країнами

Король Таїланду Маха Вачіралонгкорн здійснить державний візит до Китаю з 13 по 17 листопада на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна. Це буде перший візит тайського монарха з моменту встановлення дипломатичних відносин між країнами у 1975 році. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як повідомила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, візит збігається з 50-ю річницею встановлення дипломатичних зв’язків між Пекіном і Бангкоком.

Збройний конфлікт на кордоні Таїланду і Камбоджі: є загиблі серед мирних, країни звинувачують один одного 24.07.25, 12:16 • 4176 переглядiв

Очікується, що під час перебування у Китаї король Маха Вачіралонгкорн проведе зустрічі з китайським керівництвом, обговорить розвиток економічного, культурного та туристичного співробітництва, а також участь Таїланду в ініціативах Пекіна в регіоні Південно-Східної Азії.

Таїланд та Камбоджа обмінялися пострілами на кордоні та звинуваченнями на сесії ООН28.09.25, 14:26 • 4704 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Камбоджа
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Таїланд
Пекін
Сі Цзіньпін
Китай