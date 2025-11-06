Король Таїланду вперше відвідає Китай за майже 50 років відносин між країнами

Король Таїланду Маха Вачіралонгкорн здійснить державний візит до Китаю з 13 по 17 листопада на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна. Це буде перший візит тайського монарха з моменту встановлення дипломатичних відносин між країнами у 1975 році. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як повідомила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, візит збігається з 50-ю річницею встановлення дипломатичних зв’язків між Пекіном і Бангкоком.

Очікується, що під час перебування у Китаї король Маха Вачіралонгкорн проведе зустрічі з китайським керівництвом, обговорить розвиток економічного, культурного та туристичного співробітництва, а також участь Таїланду в ініціативах Пекіна в регіоні Південно-Східної Азії.

