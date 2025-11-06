Король Таиланда впервые посетит Китай за почти 50 лет отношений между странами
Киев • УНН
Король Таиланда совершит государственный визит в Китай с 13 по 17 ноября по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Это первый визит тайского монарха с момента установления дипломатических отношений в 1975 году, что совпадает с 50-й годовщиной связей.
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн совершит государственный визит в Китай с 13 по 17 ноября по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Это будет первый визит тайского монарха с момента установления дипломатических отношений между странами в 1975 году. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Как сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, визит совпадает с 50-й годовщиной установления дипломатических связей между Пекином и Бангкоком.
Ожидается, что во время пребывания в Китае король Маха Вачиралонгкорн проведет встречи с китайским руководством, обсудит развитие экономического, культурного и туристического сотрудничества, а также участие Таиланда в инициативах Пекина в регионе Юго-Восточной Азии.
