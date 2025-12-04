$42.200.13
3 грудня, 23:09 • 16447 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 29436 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 30319 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 41492 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 48735 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 26260 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 29332 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 26116 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 25943 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 31170 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Макрон закликав Китай підтримати "зимовий" мораторій на удари по інфраструктурі на тлі продовження атак рф на енергетику України

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон висловив сподівання, що Китай підтримає «зимовий» мораторій на удари по критичній інфраструктурі. Це стосується атак рф на енергетичний сектор України.

Макрон закликав Китай підтримати "зимовий" мораторій на удари по інфраструктурі на тлі продовження атак рф на енергетику України

Президент Франції Еммануель Макрон висловив сподівання, що Китай підтримає "зимовий" мораторій на удари по критично важливих об'єктах інфраструктури, на тлі того, як російські атаки на енергетику України продовжуються, про що заявив на пресконференції з главою Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні у четвер, пише УНН.

Деталі

"Щодо геополітичної стабільності, як ви згадали, пане президенте, сьогодні вранці ми докладно обговорювали агресивну війну росії проти України. Цей конфлікт є серйозною загрозою європейській безпеці, а також повазі міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права та ефективності нашої спільної Хартії", - сказав Макрон.

"Я вважаю, що ми обидва розуміємо серйозність ситуації та необхідність дійсно міцного та довгострокового миру. Ви знаєте, наскільки Франція віддана цьому, і я сподіваюся, що ми зможемо зміцнити нашу співпрацю в цій галузі", - вказав він.

Президент Франції зазначив, що як постійні члени Ради Безпеки ООН "ми несемо особливу відповідальність, і я вважаю, що ми повинні зробити все можливе для досягнення компромісів, але при цьому забезпечити дотримання міжнародного права та збереження стабільності у довгостроковій перспективі".

Я сподіваюся, що Китай приєднається до нашого заклику та наших зусиль щодо якнайшвидшого досягнення, як мінімум, припинення вогню у формі мораторію на удари по критично важливих об'єктах інфраструктури. Це має ключове значення в зиму, оскільки цивільна інфраструктура, і зокрема енергетична, продовжує зазнавати російських атак

- наголосив Макрон.

Китай сподівається на мирну угоду щодо війни рф проти України, "прийнятну для всіх сторін" - Сі Цзіньпін04.12.25, 10:53 • 1632 перегляди

Юлія Шрамко

