Макрон закликав Китай підтримати "зимовий" мораторій на удари по інфраструктурі на тлі продовження атак рф на енергетику України

Президент Франції Еммануель Макрон висловив сподівання, що Китай підтримає "зимовий" мораторій на удари по критично важливих об'єктах інфраструктури, на тлі того, як російські атаки на енергетику України продовжуються, про що заявив на пресконференції з главою Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні у четвер, пише УНН.

Деталі

"Щодо геополітичної стабільності, як ви згадали, пане президенте, сьогодні вранці ми докладно обговорювали агресивну війну росії проти України. Цей конфлікт є серйозною загрозою європейській безпеці, а також повазі міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права та ефективності нашої спільної Хартії", - сказав Макрон.

"Я вважаю, що ми обидва розуміємо серйозність ситуації та необхідність дійсно міцного та довгострокового миру. Ви знаєте, наскільки Франція віддана цьому, і я сподіваюся, що ми зможемо зміцнити нашу співпрацю в цій галузі", - вказав він.

Президент Франції зазначив, що як постійні члени Ради Безпеки ООН "ми несемо особливу відповідальність, і я вважаю, що ми повинні зробити все можливе для досягнення компромісів, але при цьому забезпечити дотримання міжнародного права та збереження стабільності у довгостроковій перспективі".

Я сподіваюся, що Китай приєднається до нашого заклику та наших зусиль щодо якнайшвидшого досягнення, як мінімум, припинення вогню у формі мораторію на удари по критично важливих об'єктах інфраструктури. Це має ключове значення в зиму, оскільки цивільна інфраструктура, і зокрема енергетична, продовжує зазнавати російських атак - наголосив Макрон.

Китай сподівається на мирну угоду щодо війни рф проти України, "прийнятну для всіх сторін" - Сі Цзіньпін