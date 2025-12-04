Макрон призвал Китай поддержать "зимний" мораторий на удары по инфраструктуре на фоне продолжения атак РФ на энергетику Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что Китай поддержит "зимний" мораторий на удары по критически важным объектам инфраструктуры, на фоне того, как российские атаки на энергетику Украины продолжаются, о чем заявил на пресс-конференции с главой Китая Си Цзиньпином в Пекине в четверг, пишет УНН.

Подробности

"Что касается геополитической стабильности, как вы упомянули, господин президент, сегодня утром мы подробно обсуждали агрессивную войну России против Украины. Этот конфликт является серьезной угрозой европейской безопасности, а также уважению международного порядка, основанного на верховенстве права и эффективности нашей общей Хартии", - сказал Макрон.

"Я считаю, что мы оба понимаем серьезность ситуации и необходимость действительно прочного и долгосрочного мира. Вы знаете, насколько Франция привержена этому, и я надеюсь, что мы сможем укрепить наше сотрудничество в этой области", - указал он.

Президент Франции отметил, что как постоянные члены Совета Безопасности ООН "мы несем особую ответственность, и я считаю, что мы должны сделать все возможное для достижения компромиссов, но при этом обеспечить соблюдение международного права и сохранение стабильности в долгосрочной перспективе".

Я надеюсь, что Китай присоединится к нашему призыву и нашим усилиям по скорейшему достижению, как минимум, прекращения огня в форме моратория на удары по критически важным объектам инфраструктуры. Это имеет ключевое значение зимой, поскольку гражданская инфраструктура, и в частности энергетическая, продолжает подвергаться российским атакам - подчеркнул Макрон.

Китай надеется на мирное соглашение по войне РФ против Украины, «приемлемое для всех сторон» - Си Цзиньпин