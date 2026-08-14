Не работает Дія.Підпис: что делать и как быстро восстановить доступ

"Дія.Підпис" стал одним из основных инструментов электронного взаимодействия украинцев с государством и бизнесом. С его помощью можно подписывать электронные документы, подтверждать личность и авторизоваться в информационных системах, поддерживающих соответствующую интеграцию.

Однако каждый может столкнуться с ситуацией, когда "Дія.Підпис" не активируется, не проходит проверку по фото, не удается завершить подписание или нужный сервис вообще не реагирует на запрос. Причина при этом не обязательно кроется в самом приложении "Дія". Проблема может возникнуть на смартфоне, во время проверки личности или в информационной системе, где пользователь пытается получить услугу.

Как в такой ситуации помочь себе и воспользоваться услугой, рассказывает УНН.

Что такое "Дія.Підпис" и как он на самом деле работает

"Дія.Підпис" — это удаленная квалифицированная электронная подпись. Она является электронным аналогом собственноручной подписи и позволяет идентифицировать подписанта, а также подтвердить подлинность и действительность электронного документа.

Для того чтобы создать такую подпись, человеку необходимо авторизоваться в приложении "Дія", перейти в соответствующий раздел меню, создать подпись, пройти проверку по фото и установить пятизначный код. Сделать это можно бесплатно. "Дія.Підпис" действителен в течение года или до момента, пока человек его не деактивирует.

Физическим лицам, которые хотят получить такую подпись, необходимо иметь в мобильном приложении административных услуг "Дія" ID-карту (заменяет паспорт-книжечку гражданина Украины) или биометрический заграничный паспорт. Во время проверки система сравнивает изображение, сделанное пользователем, с фотографией в документе. Полученное изображение лица необходимо непосредственно для проверки. После верификации система удаляет фото .

Личный ключ "Дія.Підпис" имеет особую архитектуру. Одна его часть хранится в смартфоне пользователя, другая — в специальном защищенном средстве КНЭЦП "Дія". Поэтому одного знания PIN-кода недостаточно, если подпись решит использовать злоумышленник. Перед подписанием пользователь должен пройти проверку по фото и ввести свой код.

Эта особенность также объясняет, почему "Дія.Підпис" привязан к конкретному устройству. Если пользователь переходит на другой смартфон, на новом устройстве необходимо авторизоваться в "Дії" и создать новый "Дія.Підпис". Предыдущий система удаляет. Также подпись не сохраняется после выхода из учетной записи или удаления приложения.

Почему Дія.Підпис может не работать

Причин может быть несколько, и далеко не каждая ошибка означает масштабный сбой "Дії".

Наиболее распространенная проблемная точка — проверка личности по фото. Она обязательна как при создании подписи, так и при ее использовании. Система сравнивает лицо пользователя с фотографией в его электронном документе. Если проверка не завершается успешно, подписать документ не удастся.

Проблема может возникнуть и после смены смартфона. Поскольку часть ключа хранится непосредственно на устройстве, перенести уже созданный "Дія.Підпис" на новый телефон нельзя. Его придется создать заново. Отдельно подчеркнем, что после февраля 2026 года для того, чтобы создать электронную подпись в мобильном приложении административных услуг, следует покупать смартфон с технологией NFC-сканера. Он необходим для считывания биометрических документов.

Стоит также проверить, не выходил ли пользователь из своей учетной записи и не переустанавливал ли "Дію". В обоих случаях предыдущий "Дія.Підпис" удаляется, поэтому после повторной авторизации его нужно создать заново.

Другая группа причин связана не с самой подписью, а с конкретной электронной услугой. "Дія.Підпис" интегрируется в информационные системы государственных органов, предприятий и других организаций. Поэтому ситуация, когда не удается авторизоваться или подписать документ на конкретном портале, сама по себе еще не доказывает, что перестала работать именно электронная подпись. Сбой может возникнуть и в сервисе, который ее принимает.

Наконец, возможны временные технические проблемы с самим приложением «Дія» или государственными информационными ресурсами. В такой ситуации пользователь не всегда может устранить проблему самостоятельно, а многократная переустановка приложения вряд ли заставит государственный сервер проникнуться его дедлайном.

Что делать, если не проходит проверка по фото

Прежде всего нужно убедиться, что камера смартфона работает нормально и имеет доступ к приложению. Во время проверки лица следует выполнять инструкции, которые появляются непосредственно на экране «Дії».

Важно различать официальные требования сервиса и общие технические рекомендации. Например, в сети часто советуют обязательно снимать очки, держать смартфон строго на уровне глаз или выполнять определённую последовательность движений головой. В официальной инструкции КНЭДП «Дія» универсального набора таких требований нет. Поэтому ориентироваться нужно прежде всего на подсказки, которые приложение показывает во время конкретной проверки. Вместе с тем на практике стоит обеспечить нормальное освещение лица, убедиться, что объектив фронтальной камеры чистый, а лицо хорошо видно.

Если проверка многократно завершается ошибкой, целесообразно закрыть и повторно запустить приложение, проверить интернет-соединение. Кроме того, не лишним будет обновить само приложение в официальном магазине Play Маркет. Перезагрузка смартфона также может помочь при локальном программном сбое.

А вот распространённую в сети информацию о том, что «Дія.Підпис» обычно перестаёт работать из-за VPN, следует воспринимать осторожно. Официальные инструкции на портале административных услуг, описывающие создание и использование подписи, не устанавливают общего запрета на использование VPN. Поэтому отключение VPN может быть способом проверки сетевого соединения, но называть его подтверждённой типичной причиной неисправности некорректно.

Как создать «Дія.Підпис» заново

Если проблема связана именно с ранее созданной подписью, пользователь может её деактивировать. Это можно сделать непосредственно через приложение на собственном смартфоне. Для этого нужно открыть меню «Дії», перейти в раздел «Дія.Підпис» и выбрать деактивацию. После этого подпись можно создать заново, повторно пройти проверку по фото и установить новый пятизначный код.

Как понять, где именно произошёл сбой, если «Дія.Підпис» не работает

Если «Дія.Підпис» не срабатывает во время работы с определённым государственным или коммерческим порталом, полезно проверить, работают ли другие функции приложения и возникает ли такая же проблема в другом сервисе, который поддерживает электронную подпись.

В то же время проверка обычной авторизации на портале «Дія» — вовсе не точный тест исправности услуги. Авторизация, получение электронной услуги, взаимодействие с государственным реестром и наложение квалифицированной электронной подписи могут использовать разные компоненты цифровой инфраструктуры. Поэтому ситуация, когда одна функция работает, а другая — нет, вполне возможна.

Если проблема носит массовый характер, информация о технических работах или неисправностях может появляться на официальных ресурсах «Дії» и Минцифры. В случае сбоя конкретного реестра стоит также проверить сообщения органа, который его администрирует.

Чем можно заменить «Дія.Підпис»

Если документ нужно подписать срочно, ждать восстановления «Дія.Підпис» необязательно. В Украине работают другие квалифицированные поставщики электронных доверительных услуг, у которых можно получить КЭП. Перечень можно найти на сайте Центрального удостоверяющего органа.

Также можно воспользоваться КЭП от КНЭДП Государственной налоговой службы. Для первичного получения электронных доверительных услуг или после окончания срока действия сертификатов человек должен подготовить необходимые документы и обратиться в соответствующий пункт регистрации. Для владельцев действующих сертификатов ГНС предусматривает ряд дистанционных операций, в частности повторное формирование сертификатов.

Квалифицированные электронные подписи также предоставляют банки и частные квалифицированные поставщики. Однако следует учитывать, что в таком случае условия, формат ключа, способ получения и поддерживаемые сервисы зависят от конкретного финансового учреждения.

Подписать документ с помощью действующего ключа можно, в частности, и через веб-сервис КНЭДП «Дія». Он поддерживает личные ключи и сертификаты всех квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг. Согласно информации сервиса, файл пользователя во время подписания обрабатывается непосредственно в браузере и не передаётся поставщику.

Может ли BankID заменить «Дія.Підпис»

BankID НБУ часто ошибочно включают в перечень альтернатив КЭП. На самом деле эти технологии выполняют разные функции.

BankID НБУ — система электронной дистанционной идентификации. Она позволяет банку, в котором пользователь уже прошёл идентификацию, передать необходимые персональные данные учреждению, где человек получает онлайн-услугу. Именно поэтому через BankID можно авторизоваться во многих государственных, финансовых и коммерческих сервисах.

Однако BankID пользователя — это не КЭП человека и поэтому не может автоматически заменить «Дія.Підпис» там, где законодательство или конкретная электронная услуга требуют именно наложения квалифицированной электронной подписи. Путаница здесь обычно возникает из-за того, что во время передачи информации через BankID сам банк накладывает на данные свою КЭП или квалифицированную электронную печать. Но это обеспечивает защиту и достоверность данных, которые передаёт банк, а не создаёт личную КЭП клиента.

Куда обращаться, если «Дія.Підпис» так и не заработал

Если стандартные действия не помогли, проблема повторяется или приложение постоянно показывает одну и ту же ошибку, стоит обратиться в официальную поддержку «Дії». Сделать это можно через официальный Telegram-канал поддержки. В обращении необходимо указать модель смартфона, версию операционной системы и приложения, описать, на каком именно этапе возникает проблема, и привести точный текст сообщения об ошибке. Если это технически возможно, стоит добавить скриншот.

При этом не следует передавать посторонним лицам PIN-код от «Дія.Підпис», пароли, данные банковских карт или другую информацию, которая не требуется для диагностики технической проблемы.

Что стоит помнить пользователям услуги

Если «Дія.Підпис» внезапно перестал работать, это ещё не означает, что пользователь утратил возможность подписывать электронные документы. Сначала стоит определить, где именно возникает проблема: во время проверки по фотографии, в самом приложении, при взаимодействии с конкретным сайтом или во время наложения подписи.

Если проблема локальная, могут помочь повторный запуск приложения, проверка интернет-соединения, обновление «Дії» или повторное создание подписи. Если сбой возник на стороне внешней системы или государственного реестра, переустановка приложения ситуацию не исправит.

Для срочных документов остаётся возможность использовать другую действующую КЭП от квалифицированного поставщика, если конкретный сервис её поддерживает. А BankID стоит рассматривать именно как средство дистанционной идентификации, а не универсальную замену электронной подписи.

Главное правило в случае технической проблемы — не деактивировать подпись и не переустанавливать приложение без необходимости. Сначала лучше проверить, действительно ли неисправен «Дія.Підпис», а не сайт или электронная услуга, в которой пользователь пытается его применить.

Напомним

Ранее мы писали о том, что в приложении «Армія+» заработала мультиподпись рапортов. Это нововведение значительно ускоряет процесс согласования документов, снижая административную нагрузку на военнослужащих.