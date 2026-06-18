В «Дії» стартует бета-тестирование онлайн-расторжения брака
Киев • УНН
В «Дії» начали бета-тест онлайн-развода без посещения ЗАГСа. Процедура предусматривает видеоконференцию и доставку свидетельства почтой по Украине.
В "Дії" объявили набор участников для бета-тестирования новой услуги по расторжению брака в приложении. Сервис должен позволить пройти всю процедуру дистанционно — от подачи заявления до получения свидетельства по почте. Об этом сообщили в сервисе государственных услуг "Дія", передает УНН.
Детали
"Жизнь меняется. И если вы с партнером уже приняли решение расторгнуть брак, сделайте это проще — помогите протестировать новую услугу в Дії", – говорится в сообщении.
По имеющимся данным, в Минцифры работают над сервисом, который позволит пройти весь процесс онлайн. В частности, пользователи смогут подать заявление, присоединиться к видеоконференции без посещения ЗАГСа и получить свидетельство о расторжении брака в Дії по почте.
"Каждому из партнеров нужно заполнить форму для участия в бета-тестировании. После регистрации отправим письмо с дальнейшими инструкциями на указанную электронную почту. После подачи заявления будет длиться обязательный срок ожидания, после чего состоится видеоконференция и государственная регистрация расторжения брака", – говорится в сообщении.
К тестированию могут присоединиться совершеннолетние граждане Украины, у которых:
- верифицированный РНУКПН;
- ID-карта или загранпаспорт в Дії;
- актовая запись о браке в Дії;
- нет общих несовершеннолетних детей.
Кроме того, свидетельство о расторжении брака будет доставляться только в пределах Украины и вручаться лично получателю.
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