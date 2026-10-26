В "Дії" запустили новую услугу для ветеранов и членов семей погибших защитников

На портале государственных цифровых услуг «Дія» теперь можно получить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны (ЕГРВВ) о статусе ветерана или члена семьи погибшего защитника или защитницы. Об этом сообщила пресс-служба «Дії», пишет УНН.

Детали

Отмечается, что эта выписка поможет подтвердить статус в госучреждениях, оформить предусмотренные государством льготы и социальные гарантии, а также защитить права членов семей погибших.

Эта услуга доступна ветеранам войны, членам семей погибших ветеранов и защитников и защитниц, пострадавшим участникам Революции достоинства и лицам с особыми заслугами перед Родиной, если информация об их статусе есть в Реестре ветеранов.

Как получить выписку:

авторизуйтесь на портале «Дія»;

выберите услугу «Выписка из Реестра ветеранов» в разделе «Ветеран PRO»;

проверьте данные и отправьте запрос;

получите результат в личном кабинете и на электронную почту.

В «Дії» отметили, что готовую выписку человек получит в формате PDF с КЭП Министерства по делам ветеранов Украины. Проверить ее подлинность можно по QR-коду.

Кроме этого, отныне получить выписку через ЦНАП смогут дети ветеранов и ветеранок, в частности те, кто не достиг 23 лет, или их законные представители. Документ понадобится для оформления государственной целевой поддержки для получения образования.

ДТП можно оформить без полиции и бумаг — как воспользоваться европротоколом в "Дії" и заберут ли "права"