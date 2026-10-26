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В "Дії" запустили новую услугу для ветеранов и членов семей погибших защитников

Киев • УНН

 • 1352 просмотра

Ветераны и семьи погибших защитников могут получить выписку онлайн в формате PDF с КЭП. Через ЦНАП документ доступен детям ветеранов для получения образовательной поддержки.

В "Дії" запустили новую услугу для ветеранов и членов семей погибших защитников

На портале государственных цифровых услуг «Дія» теперь можно получить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны (ЕГРВВ) о статусе ветерана или члена семьи погибшего защитника или защитницы. Об этом сообщила пресс-служба «Дії», пишет УНН.

Детали

Отмечается, что эта выписка поможет подтвердить статус в госучреждениях, оформить предусмотренные государством льготы и социальные гарантии, а также защитить права членов семей погибших.

Эта услуга доступна ветеранам войны, членам семей погибших ветеранов и защитников и защитниц, пострадавшим участникам Революции достоинства и лицам с особыми заслугами перед Родиной, если информация об их статусе есть в Реестре ветеранов.

Как получить выписку:

  • авторизуйтесь на портале «Дія»;
    • выберите услугу «Выписка из Реестра ветеранов» в разделе «Ветеран PRO»;
      • проверьте данные и отправьте запрос;
        • получите результат в личном кабинете и на электронную почту.

          В «Дії» отметили, что готовую выписку человек получит в формате PDF с КЭП Министерства по делам ветеранов Украины. Проверить ее подлинность можно по QR-коду.

          Кроме этого, отныне получить выписку через ЦНАП смогут дети ветеранов и ветеранок, в частности те, кто не достиг 23 лет, или их законные представители. Документ понадобится для оформления государственной целевой поддержки для получения образования.

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          Ольга Розгон

          Общество
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