В Украине начался прием заявлений на выплату "Пакет школьника"
Киев • УНН
В Украине начался прием заявлений на единовременную помощь "Пакет школьника" в размере 5 тысяч гривен для детей, поступающих в первый класс в 2026–2027 годах. Заявления принимаются через "Дію" или в Пенсионном фонде до 1 ноября 2026 года.
В Украине начался прием заявлений на оформление государственной помощи "Пакет школьника". Родители будущих первоклассников могут получить единовременную выплату в размере 5 тысяч гривен на каждого ребенка, который в 2026–2027 учебном году поступает в первый класс на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины, передает УНН.
Детали
Родители будущих первоклассников уже могут обращаться за оформлением единовременной денежной помощи "Пакет школьника" в размере 5 000 гривен на каждого ребенка, зачисленного в первый класс. Если в семье два первоклассника - выплата производится на каждого из них
Кто имеет право на выплату
Право на выплату имеют родители, усыновители или другие законные представители детей, которые в 2026–2027 учебном году идут в первый класс на подконтрольной Украине территории.
Как обратиться за выплатой?
Подать заявление можно онлайн через приложение "Дія" по следующему алгоритму:
- Авторизуйтесь в приложении "Дія";
- Откройте сервис "Помощь от государства";
- Выберите "Пакет школьника";
- Выберите данные о ребенке, который идет в первый
класс;
- Перейдите к подаче заявления;
- Выберите "Дія.Картку" с открытым специальным счетом «Забота о ребенке» для зачисления помощи. Если у вас ее еще нет,
откройте "Дія.Картку" в одном из уполномоченных банков;
- Проверьте данные и подпишите заявление "Дія.Підписом".
Также подать заявление можно лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины. В заявлении указываются, в частности, реквизиты текущего счета со специальным режимом использования, открытого в уполномоченном банке.
При обращении один из родителей или законный представитель ребенка также предъявляет:
- паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика
- РНУКН (при наличии);
- документы, подтверждающие полномочия законного
представителя (при необходимости).
В случае невозможности получения Пенсионным фондом Украины других документов (свидетельства о рождении, свидетельства о браке, решения суда и т. п.) путем электронного информационного взаимодействия они подаются в бумажной форме
Заявления можно подать до 1 ноября 2026 года.
На что можно потратить деньги из "Пакета школьника"?
Единовременная денежная помощь предоставляется исключительно в безналичной форме на счет со специальным режимом использования. Ее можно использовать на приобретение книг, канцелярских товаров, школьной одежды, обуви или принадлежностей. Срок использования средств - 12 месяцев со дня зачисления средств на счет
Также в Пенсионном фонде подчеркивают, что все ранее открытые счета со специальным режимом использования продолжают действовать в полном объеме - переоформлять их не нужно.
Сколько стоит собрать первоклассника в школу в 2026 году22.07.2026, 10:06 • 8956 просмотров