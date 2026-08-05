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В Украине начался прием заявлений на выплату "Пакет школьника"

Киев • УНН

 • 3071 просмотра

В Украине начался прием заявлений на единовременную помощь "Пакет школьника" в размере 5 тысяч гривен для детей, поступающих в первый класс в 2026–2027 годах. Заявления принимаются через "Дію" или в Пенсионном фонде до 1 ноября 2026 года.

В Украине начался прием заявлений на выплату "Пакет школьника"

В Украине начался прием заявлений на оформление государственной помощи "Пакет школьника". Родители будущих первоклассников могут получить единовременную выплату в размере 5 тысяч гривен на каждого ребенка, который в 2026–2027 учебном году поступает в первый класс на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины, передает УНН.

Детали

Родители будущих первоклассников уже могут обращаться за оформлением единовременной денежной помощи "Пакет школьника" в размере 5 000 гривен на каждого ребенка, зачисленного в первый класс. Если в семье два первоклассника - выплата производится на каждого из них

- говорится в сообщении.

Кто имеет право на выплату

Право на выплату имеют родители, усыновители или другие законные представители детей, которые в 2026–2027 учебном году идут в первый класс на подконтрольной Украине территории.

Как обратиться за выплатой?

Подать заявление можно онлайн через приложение "Дія" по следующему алгоритму:

  • Авторизуйтесь в приложении "Дія";
    • Откройте сервис "Помощь от государства";
      • Выберите "Пакет школьника";
        • Выберите данные о ребенке, который идет в первый класс;
          • Перейдите к подаче заявления;
            • Выберите "Дія.Картку" с открытым специальным счетом «Забота о ребенке» для зачисления помощи. Если у вас ее еще нет, откройте "Дія.Картку" в одном из уполномоченных банков;
              • Проверьте данные и подпишите заявление "Дія.Підписом".

                Также подать заявление можно лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины. В заявлении указываются, в частности, реквизиты текущего счета со специальным режимом использования, открытого в уполномоченном банке.

                При обращении один из родителей или законный представитель ребенка также предъявляет:

                • паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность);
                  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика - РНУКН (при наличии);
                    • документы, подтверждающие полномочия законного представителя (при необходимости).

                      В случае невозможности получения Пенсионным фондом Украины других документов (свидетельства о рождении, свидетельства о браке, решения суда и т. п.) путем электронного информационного взаимодействия они подаются в бумажной форме

                      - говорится в сообщении.

                      Заявления можно подать до 1 ноября 2026 года.

                      На что можно потратить деньги из "Пакета школьника"?

                      Единовременная денежная помощь предоставляется исключительно в безналичной форме на счет со специальным режимом использования. Ее можно использовать на приобретение книг, канцелярских товаров, школьной одежды, обуви или принадлежностей. Срок использования средств - 12 месяцев со дня зачисления средств на счет

                      - говорится в сообщении.

                      Также в Пенсионном фонде подчеркивают, что все ранее открытые счета со специальным режимом использования продолжают действовать в полном объеме - переоформлять их не нужно.

                      Сколько стоит собрать первоклассника в школу в 2026 году22.07.2026, 10:06 • 8956 просмотров

                      Алла Киосак

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