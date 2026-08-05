В Украине начался прием заявлений на выплату "Пакет школьника"

В Украине начался прием заявлений на оформление государственной помощи "Пакет школьника". Родители будущих первоклассников могут получить единовременную выплату в размере 5 тысяч гривен на каждого ребенка, который в 2026–2027 учебном году поступает в первый класс на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины, передает УНН.

Родители будущих первоклассников уже могут обращаться за оформлением единовременной денежной помощи "Пакет школьника" в размере 5 000 гривен на каждого ребенка, зачисленного в первый класс. Если в семье два первоклассника - выплата производится на каждого из них

Право на выплату имеют родители, усыновители или другие законные представители детей, которые в 2026–2027 учебном году идут в первый класс на подконтрольной Украине территории.

Подать заявление можно онлайн через приложение "Дія" по следующему алгоритму:

Также подать заявление можно лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины. В заявлении указываются, в частности, реквизиты текущего счета со специальным режимом использования, открытого в уполномоченном банке.

При обращении один из родителей или законный представитель ребенка также предъявляет:

В случае невозможности получения Пенсионным фондом Украины других документов (свидетельства о рождении, свидетельства о браке, решения суда и т. п.) путем электронного информационного взаимодействия они подаются в бумажной форме

Заявления можно подать до 1 ноября 2026 года.

Единовременная денежная помощь предоставляется исключительно в безналичной форме на счет со специальным режимом использования. Ее можно использовать на приобретение книг, канцелярских товаров, школьной одежды, обуви или принадлежностей. Срок использования средств - 12 месяцев со дня зачисления средств на счет