ИИ будет помогать администраторам ЦПАУ предоставлять услуги и повышать уровень знаний
Киев • УНН
Правительство разрешило внедрение ИИ на платформе Дія Центров для автоматизации работы администраторов. Технология ускорит обслуживание и обучение.
Кабинет Министров Украины принял постановление, которое официально позволяет внедрять технологии искусственного интеллекта в Национальную веб-платформу центров предоставления административных услуг ("Платформа Центров Дия"). Решение должно автоматизировать рутинные процессы администраторов и ускорить обслуживание граждан. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины, пишет УНН.
ИИ возьмет на себя рутину и поможет администраторам мгновенно получить нужную информацию
Среди главных преимуществ внедрения ИИ:
- Быстрые консультации и повышение квалификации. Работники ЦПАУ и другие специалисты госсервисов смогут в режиме реального времени получать от ИИ точные подсказки и разъяснения по любым услугам. Также искусственный интеллект автоматизирует учебные процессы: это позволит формировать запрос для повышения квалификации и мгновенно получать актуальные знания онлайн.
- Удобная работа с документами. Технология автоматизирует поиск нужной информации среди тысяч законов, постановлений и нормативных актов.
- Улучшение сервиса. Умный помощник сведет к минимуму человеческий фактор и сэкономит время администраторов. Как результат — люди будут получать услуги быстрее и качественнее, а процесс трансформации в ЦПАУ также будет происходить по концепции Agentic state.
- Единая система. Минцифры создает цифровой инструмент на Платформе Центров Дия, обеспечивающий обмен информацией и быструю обратную связь на запросы граждан в единой системе для всех поставщиков услуг. Мы сможем оперативно предоставлять информацию и обучение именно там и тогда, где и когда это больше всего нужно.
Отмечается, что Правительство уже поддержало это решение, поэтому в ближайшее время новейшие инструменты начнут работать на практике и будут помогать специалистам по всей стране.
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