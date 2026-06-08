Правительство расширило возможности подачи заявлений в Реестр убытков - можно будет получить компенсацию за разминирование
Киев • УНН
Кабмин добавил в Реестр убытков компенсацию за гуманитарное разминирование и обучение специалистов. Подать заявление можно будет через государственный портал Дія.
Кабинет министров Украины внес изменения в порядки подачи заявлений в Международный реестр убытков (RD4U), расширив перечень категорий, по которым можно претендовать на компенсацию. Об этом сообщило Министерство экономики Украины, передает УНН.
Физические и юридические лица, а также государство Украина смогут подавать заявления на возмещение убытков, связанных с гуманитарным разминированием и очисткой территорий от неразорвавшихся боеприпасов
В Министерстве экономики отметили, что соответствующий функционал будет доступен на портале "Дія".
В категории В5 "Разминирование и очистка от неразорвавшихся боеприпасов" заявители смогут претендовать на компенсацию расходов на гуманитарное разминирование, обучение специалистов по гуманитарному разминированию, информирование и обучение населения по вопросам минной опасности.
Также предусмотрено возмещение расходов государства на компенсацию фермерам и сельскохозяйственным производителям стоимости гуманитарного разминирования их земельных участков.
В ведомстве добавили, что перечень документов, необходимых для подачи заявления, будет обнародован отдельно.
Напомним
Кабинет министров добавил 14 новых категорий в международный Реестр убытков от агрессии рф. Подать заявления можно будет через государственный сервис Дія.