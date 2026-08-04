Изменить регистрацию в общежитии теперь можно через "Дію" без визита в ЦНАП
Киев • УНН
Студенты могут изменить место регистрации в общежитии через портал "Дія" без посещения ЦНАП. Для этого нужно подать заявление, получить согласование учебного заведения и оплатить услугу.
Студенты теперь могут изменить место регистрации в общежитии онлайн через портал "Дія". Для этого не нужно посещать ЦНАП или подавать бумажные документы - достаточно подать заявление, получить согласование учебного заведения и дождаться решения. Об этом сообщает Дія, пишет УНН.
Оформляйте регистрацию без бумаг и визитов в ЦНАП. Подайте заявление на портале Дія, дождитесь согласования от учебного заведения, оплатите услугу - и ожидайте решения о регистрации
Как изменить место регистрации в общежитии:
- авторизуйтесь на портале Дія;
- откройте Услуги → Все услуги → Изменение места проживания;
- проверьте свои данные и выберите регистрацию в общежитии;
- укажите учебное заведение и адрес общежития;
- если договор о проживании заключен на бумаге - добавьте его номер и дату;
- подпишите заявление КЭП или Дія.Подписью;
- после согласования заявления учебным заведением оплатите услугу и дождитесь результата.
Отмечается, что подать заявление могут студенты, которые не являются военнообязанными, имеют РНОКПП и заключили договор о проживании в общежитии.
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