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В «Дії» открыли две новые категории заявлений в Международный реестр ущерба

Киев • УНН

 • 630 просмотра

В приложении «Дія» стали доступны две новые категории заявлений в международный Реестр ущерба. Речь идет о гуманитарных расходах и разминировании территорий.

В «Дії» открыли две новые категории заявлений в Международный реестр ущерба

В приложении «Дія» доступны ещё две категории заявлений в Международный реестр ущерба — о государственных гуманитарных расходах на поддержку пострадавшего населения, а также о разминировании и очистке от неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщает «Дія», пишет УНН.

В «Дії» расширили возможности подачи заявлений в международный Реестр ущерба. Отныне доступны ещё две категории, связанные с последствиями российской агрессии с 24 февраля 2022 года

— говорится в сообщении.

Так, от органов власти, государственных и коммунальных учреждений принимаются заявления о гуманитарных расходах на поддержку пострадавшего населения. А также заявления об осуществлении за счёт бюджетных средств разминирования и очистки территории Украины от неразорвавшихся боеприпасов.

Как подать заявление:

  • авторизуйтесь на портале «Дія» с помощью электронной подписи;
    • заполните заявление и добавьте подтверждающие документы;
      • подпишите его электронной подписью и отправьте в международный Реестр ущерба.

        Международный Реестр убытков расширили: как бизнесу и государству получить компенсацию29.04.26, 17:48 • 3045 просмотров

        Ольга Розгон

        ОбществоТехнологии
        Война в Украине
        Дія (сервис)
        Украина