В «Дії» открыли две новые категории заявлений в Международный реестр ущерба
Киев • УНН
В приложении «Дія» стали доступны две новые категории заявлений в международный Реестр ущерба. Речь идет о гуманитарных расходах и разминировании территорий.
В приложении «Дія» доступны ещё две категории заявлений в Международный реестр ущерба — о государственных гуманитарных расходах на поддержку пострадавшего населения, а также о разминировании и очистке от неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщает «Дія», пишет УНН.
В «Дії» расширили возможности подачи заявлений в международный Реестр ущерба. Отныне доступны ещё две категории, связанные с последствиями российской агрессии с 24 февраля 2022 года
Так, от органов власти, государственных и коммунальных учреждений принимаются заявления о гуманитарных расходах на поддержку пострадавшего населения. А также заявления об осуществлении за счёт бюджетных средств разминирования и очистки территории Украины от неразорвавшихся боеприпасов.
Как подать заявление:
- авторизуйтесь на портале «Дія» с помощью электронной подписи;
- заполните заявление и добавьте подтверждающие документы;
- подпишите его электронной подписью и отправьте в международный Реестр ущерба.
Международный Реестр убытков расширили: как бизнесу и государству получить компенсацию29.04.26, 17:48 • 3045 просмотров