В «Дії» открыли две новые категории заявлений в Международный реестр ущерба

В приложении «Дія» доступны ещё две категории заявлений в Международный реестр ущерба — о государственных гуманитарных расходах на поддержку пострадавшего населения, а также о разминировании и очистке от неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщает «Дія», пишет УНН.

В «Дії» расширили возможности подачи заявлений в международный Реестр ущерба. Отныне доступны ещё две категории, связанные с последствиями российской агрессии с 24 февраля 2022 года — говорится в сообщении.

Так, от органов власти, государственных и коммунальных учреждений принимаются заявления о гуманитарных расходах на поддержку пострадавшего населения. А также заявления об осуществлении за счёт бюджетных средств разминирования и очистки территории Украины от неразорвавшихся боеприпасов.

Как подать заявление:

авторизуйтесь на портале «Дія» с помощью электронной подписи;

заполните заявление и добавьте подтверждающие документы;

подпишите его электронной подписью и отправьте в международный Реестр ущерба.

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