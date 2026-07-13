Силы беспилотных систем за ночь поразили 15 судов "теневого флота" РФ и энергомост в Крым
Киев • УНН
Ночью 13 июля СБС поразили 15 судов теневого флота РФ, включая танкеры и сухогрузы. Также нанесены удары по энергомосту Кубань-Крым и уничтожены 4 элемента ПВО.
Бойцы Сил беспилотных систем продолжают бить по кораблям "теневого флота" РФ, а также по энергообъектам, питающим Крым и другие оккупированные территории, пишет УНН со ссылкой на сообщение командующего СБС Роберта Бровди ("Мадьяр").
"Ночью 13 июля Свободолюбивая Украинская Птица СБС охотилась на 15 судов теневого флота РФ: 7 танкеров, 5 сухогрузов, 1 паром и 2 буксира.
Всего в период 06-13 июля нанесено результативных поражений по 105 плавсредствам", - сообщил "Мадьяр".
По словам Бровди, бойцы каждую ночь бьют по логистической инфраструктуре врага, тем самым ограничивая движение судов и их выгрузку.
Кроме того, продолжилась операция по обесточиванию полуострова.
12-13 июля: в Крыму и на остальных оккупированных территориях поражено 9 энергоузлов-подстанций различной мощности и стратегический Пункт перетока электричества энергомоста Кубань-Крым из РФ "Крым", второй раз за 48 часов.
"Добыто 4 элемента ПВО. Уничтожена пусковая установка С-400 "Триумф", ЗРК "Тор" и 2 комплекса РЛС", - сообщил "Мадьяр".
Большинство ударов было нанесено дронами FP производства украинской компании Fire Point. Об этом свидетельствует характерное зеленое сердце вместо прицела.
В оккупированном Крыму фиксируют перебои с электричеством, сообщают о возможных угрозах отключения интернета29.06.26, 14:02 • 3569 просмотров