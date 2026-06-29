В оккупированном Крыму фиксируют перебои с электричеством, сообщают о возможных угрозах отключения интернета
Киев • УНН
Спутниковые снимки NASA FIRMS подтвердили возгорание переходного пункта ПП-1 "Кубань". В Крыму наблюдаются обесточивания.
На Кубани зафиксировали пожар "энергоузла", питающего временно оккупированный Крым, после ночной атаки. Подтверждение спутниковыми снимками NASA FIRMS отметили в правительственном Центре стратегической коммуникации в понедельник, на фоне того, как в мониторинговых телеграм-каналах фиксируют обесточивание в Крыму, пишет УНН.
Детали
"На Кубани горит „энергоузел", питающий оккупированный Крым. Возгорание подтверждают спутниковые снимки NASA FIRMS", — указывает Центр страткома.
Как отмечается, речь идет о переходном пункте ПП-1 "Кубань" — объекте, где линии электропередачи переходят в кабели, проложенные по дну Керченского пролива до временно оккупированного Крыма.
Мониторинговый телеграм-канал "Крымский ветер" тем временем сообщает о частичном обесточивании во временно оккупированном Крыму. Как сообщается, затронуло в том числе Джанкой, Симферополь, Красногвардейское
Отмечается, что черный дым от села Марьяновка идет над поселком Красногвардейское, и что в селе Марьяновка Красногвардейского района расположена большая узловая электроподстанция ПС 220/35 кВ "Марьяновка". Также отмечается, что, вероятно, возле села Некрасовка Бахчисарайского района "хлопнули" электроподстанцию.
Как указывает "Крым.Реалии", на фоне перебоев с электричеством в частности оккупированный Крым на грани массовых сбоев в работе интернета.
"Интернет-провайдеры оказались в ситуации, когда они скоро не смогут выполнять свои функции из-за длительных отключений электроэнергии и отсутствия бензина в свободной продаже", — рассказал изданию сотрудник одного из крымских интернет-провайдеров.
По его информации, провайдеры остались без возможности приобретения бензина.
Следует добавить, что параллельно с поражением энергоузла на Кубани, бойцы Сил беспилотных систем поразили электроподстанции в Выпасном, Александровке, Марьяновке и Джанкое — во время поражения этих объектов, вероятно, применялись ударные БпЛА FP-2, ведь на видео виден характерный для изделий компании Fire Point прицел с сердцем.