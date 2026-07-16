Бойцы "Омеги" на Луганщине уничтожили российский ЗРК "Тор" за $25 млн дроном
Киев • УНН
Спецназовцы 4-го отдельного отряда ЦСП "Омега" поразили ЗРК "Тор" дроном-камикадзе "Hornet". Стоимость дрона в 5000 раз меньше уничтоженной цели.
На ТОТ Луганщины бойцы 4-го отдельного отряда Центра специального назначения "Омега" НГУ дроном уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор" стоимостью $25 млн. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ЦСН "Омега" в Facebook.
Детали
Отмечается, что ЗРК "Тор", названный в честь бога грома, "оказался не таким всемогущим, как считали россияне.
Омеговцы его достали. Орки думали, что чем больше таких комплексов будет на Луганщине, тем сильнее будет их передовая линия ПВО. Но бойцы 4-го отдельного отряда ЦСН "Омега" напомнили, что подобные инвестиции быстро прогорают на украинской земле
Указывается, что спецназовцы поразили огневую точку вражеского ЗРК, используя самолетный дрон-камикадзе "Hornet", стоимость которого в 5000 раз меньше самой цели.
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