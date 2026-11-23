Андрей Бабиш резко раскритиковал проект бюджета Европейского союза на 2028–2034 годы, представленный Ирландией, председательствующей в Европейском совете. В частности, политик отверг предложение выделить 100 млрд евро из бюджета ЕС на поддержку Украины. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Почему мы должны выделять средства из европейского бюджета для Украины? Украина должна получать финансирование из источников за пределами европейского бюджета - заявил он.

Бабиш также выступил против сокращения финансирования для Чехии, заявив, что страна может потерять 7,5 млрд крон (около 310 млн евро).

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что бюджет ЕС и помощь Украине вообще не должны быть связаны между собой или зависеть друг от друга.

Ранее Бабиш уже неоднократно выступал против участия Чехии в помощи Украине. В частности, 10 ноября он вместе со словацким коллегой Робертом Фицо отверг требование канцлера Германии Фридриха Мерца об участии всех без исключения стран ЕС в финансировании Украины.

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