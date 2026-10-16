Трамп подвёл Европу соглашением с путиным - премьер Чехии Бабиш

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что президент США Дональд Трамп подвёл европейские страны, заключив соглашение с российским диктатором владимиром путиным. Об этом сообщает Idnes.CZ, передаёт УНН.

Детали

Он также намекнул на соглашение Трампа с кремлёвским руководителем относительно поставок российской нефти на американский рынок.

Думаю, мы все стремимся к миру. Я не говорю, что мир означает согласие с какими-либо российскими представлениями, но факт остаётся фактом: война продолжается - добавил Бабиш.

Против соглашения выступили и другие чешские политики.

Идти на уступки диктатору всегда контрпродуктивно - сказал председатель движения STAN Вит Ракушан.

Чехия отказывается продавать Украине штурмовики L-159, "они нужнее чешской армии" – премьер Бабиш

Трамп не в курсе - добавил лидер TOP 09 Матей Ондрей Гавел.

Бабиш также упомянул Украину в связи с будущим бюджетом ЕС.

Конечно, меня также раздражает, что в европейском бюджете предусмотрено 100 миллиардов евро для Украины. Эти деньги следовало бы одолжить, и они не должны входить в многолетнюю финансовую программу, в которой государствам-членам не хватает средств. По моему мнению, эти средства должны находиться за пределами этой системы. В любом случае Чешская Республика за это поручаться не будет - добавил он.

Напомним

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш назвал россию агрессором и призвал к переговорам.