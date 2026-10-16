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Трамп підвів Європу угодою з путіним - премʼєр Чехії Бабіш

Київ • УНН

 • 4604 перегляди

Прем’єр Чехії звинуватив Трампа в угоді з Путіним і натякнув на нафтові домовленості. Бабіш також виступив проти коштів ЄС для України.

Трамп підвів Європу угодою з путіним - премʼєр Чехії Бабіш

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що президент США Дональд Трамп підвів європейські країни, уклавши угоду з російським диктатором володимиром путіним. Про це повідомляє Idnes.CZ, передає УНН.

Деталі

Він також натякнув на угоду Трампа з кремлівським керівником щодо поставок російської нафти на американський ринок.

Гадаю, ми всі прагнемо миру. Я не кажу, що мир означає погоджуватися з якимись російськими уявленнями, але факт залишається фактом: війна триває

 - додав Бабіш.

Проти угоди виступили й інші чеські політики.

Йти на поступки диктатору завжди є контрпродуктивним

- сказав голова руху STAN Віт Ракушан.

Чехія відмовляється продавати Україні штурмовики L-159, "вони потрібніші чеській армії" – прем'єр Бабіш20.01.26, 22:56 • 6341 перегляд

Трамп не в курсі 

- додав лідер TOP 09 Матей Ондрей Гавел.

Бабіш також згадав Україну у зв’язку з майбутнім бюджетом ЄС.

Звісно, мене також дратує, що в європейському бюджеті передбачено 100 мільярдів євро для України. Ці гроші мали б бути позичені й не повинні входити до багаторічної фінансової програми, де держави-члени не мають достатньо коштів. На мою думку, ці кошти мають бути поза цією системою. У будь-якому разі Чеська Республіка за це не ручатиметься

- додав він.

Нагадаємо

Голова уряду Чехії Андрей Бабіш назвав росію агресором і закликав до переговорів.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Європейський Союз
Чехія
Україна