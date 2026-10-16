Трамп підвів Європу угодою з путіним - премʼєр Чехії Бабіш

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що президент США Дональд Трамп підвів європейські країни, уклавши угоду з російським диктатором володимиром путіним. Про це повідомляє Idnes.CZ, передає УНН.

Він також натякнув на угоду Трампа з кремлівським керівником щодо поставок російської нафти на американський ринок.

Гадаю, ми всі прагнемо миру. Я не кажу, що мир означає погоджуватися з якимись російськими уявленнями, але факт залишається фактом: війна триває

Проти угоди виступили й інші чеські політики.

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Бабіш також згадав Україну у зв’язку з майбутнім бюджетом ЄС.

Звісно, мене також дратує, що в європейському бюджеті передбачено 100 мільярдів євро для України. Ці гроші мали б бути позичені й не повинні входити до багаторічної фінансової програми, де держави-члени не мають достатньо коштів. На мою думку, ці кошти мають бути поза цією системою. У будь-якому разі Чеська Республіка за це не ручатиметься