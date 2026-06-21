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Зеленский заявил, что Украина сама будет определять представителя Европы на переговорах с РФ

Киев • УНН

 • 790 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Украина будет определять, кто будет представлять Европу за столом переговоров с Россией. Также он надеется открыть еще пять переговорных кластеров с ЕС до конца июля.

Зеленский заявил, что Украина сама будет определять представителя Европы на переговорах с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Европейского Союза обсуждают свою роль в будущем переговорном процессе с Россией, однако именно Украина будет определять, кто будет представлять Европу за столом переговоров. Об этом глава государства сказал в интервью СМИ, пишет УНН.

Детали

По словам президента, украинский вопрос стал главной темой последнего заседания Европейского совета.

На этой неделе я был на Евросовете. Тематика Украины впервые была такой долгой за все годы Европейского совета: наше общение длилось два часа - вся непубличная часть

- заявил Зеленский.

Президент отметил, что во время встречи стороны обсудили участие Европы в диалоге с Россией.

Европа подумает о формате, предложит несколько возможностей, но Украина будет определять, кто будет переговорщиком от Европы. Это справедливо

- подчеркнул он.

В Киеве надеются открыть еще пять переговорных кластеров с ЕС

Зеленский также сообщил, что во время заседания отдельно обсуждали риски для европейских стран в случае отсутствия переговорного процесса с Россией.

Абсолютно открыто мы проговорили то, что будет, если мы сейчас не посадим Путина за стол переговоров. Какие страны под угрозой

- сказал президент.

Кроме того, глава государства заявил, что Украина выполнила необходимые условия для продвижения переговоров о вступлении в ЕС.

Что касается других кластеров, мы все сделали. Есть шансы с середины до конца июля открыть еще пять кластеров, если не будет исключительно политической блокировки

- отметил Зеленский.

Если Лукашенко не уберет российские ретрансляторы, Украина сделает это сама в течение недели - Зеленский21.06.26, 21:47 • 8250 просмотров

Степан Гафтко

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