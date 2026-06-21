Зеленский заявил, что Украина сама будет определять представителя Европы на переговорах с РФ
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина будет определять, кто будет представлять Европу за столом переговоров с Россией. Также он надеется открыть еще пять переговорных кластеров с ЕС до конца июля.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Европейского Союза обсуждают свою роль в будущем переговорном процессе с Россией, однако именно Украина будет определять, кто будет представлять Европу за столом переговоров. Об этом глава государства сказал в интервью СМИ, пишет УНН.
Детали
По словам президента, украинский вопрос стал главной темой последнего заседания Европейского совета.
На этой неделе я был на Евросовете. Тематика Украины впервые была такой долгой за все годы Европейского совета: наше общение длилось два часа - вся непубличная часть
Президент отметил, что во время встречи стороны обсудили участие Европы в диалоге с Россией.
Европа подумает о формате, предложит несколько возможностей, но Украина будет определять, кто будет переговорщиком от Европы. Это справедливо
В Киеве надеются открыть еще пять переговорных кластеров с ЕС
Зеленский также сообщил, что во время заседания отдельно обсуждали риски для европейских стран в случае отсутствия переговорного процесса с Россией.
Абсолютно открыто мы проговорили то, что будет, если мы сейчас не посадим Путина за стол переговоров. Какие страны под угрозой
Кроме того, глава государства заявил, что Украина выполнила необходимые условия для продвижения переговоров о вступлении в ЕС.
Что касается других кластеров, мы все сделали. Есть шансы с середины до конца июля открыть еще пять кластеров, если не будет исключительно политической блокировки
Если Лукашенко не уберет российские ретрансляторы, Украина сделает это сама в течение недели - Зеленский21.06.26, 21:47 • 8250 просмотров