Если Лукашенко не уберет российские ретрансляторы, Украина сделает это сама в течение недели - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина требует от Беларуси демонтировать ретрансляторы, которые помогают российским дронам. Киев дал Минску неделю на выполнение требования, иначе Украина сделает это самостоятельно.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев неоднократно требовал от Беларуси прекратить техническую поддержку российской армии, в частности демонтировать ретрансляторы, которые помогают российским и иранским дронам атаковать украинскую территорию. Об этом глава государства сказал в интервью СМИ, которое транслировал телемарафон, пишет УНН.
Детали
По словам президента, вопрос ретрансляторов не возник внезапно, а обсуждался между сторонами длительное время через каналы разведки и силовых структур.
Беларусь на уровне руководства получала информацию, заканчивайте помогать русским. История с ретрансляторами - не история вчерашнего дня, это долгий процесс. За этим стоят жертвы исключительно со стороны Украины
Он отметил, что ретрансляторы помогают российским войскам наносить более точные удары по Украине.
Технически они координируются и технически они помогают более точному поражению российскими и иранскими дронами украинского общества
Киев дал Минску неделю на демонтаж оборудования
Зеленский заявил, что ранее Украина пыталась решить этот вопрос непублично, однако после отсутствия результата перешла к открытым заявлениям.
Лукашенко должен, кроме слов, демонстрировать деэскалацию. Не просто словами: "Я извиняюсь". Его "извиняюсь" пусть он оставит для себя
Президент подчеркнул, что Украина неоднократно передавала Минску требование демонтировать ретрансляторы и подтвердить это на практике.
Если он не снимет, мы снимем всё, что произойдет через неделю. Или они, или мы
Также президент сообщил, что Украина призывает Беларусь прекратить любые поставки горючего для российской армии.
Зеленский заявил о российских ретрансляторах дронов в Беларуси и выдвинул требование Минску20.06.26, 19:37 • 52827 просмотров