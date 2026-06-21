Если Лукашенко не уберет российские ретрансляторы, Украина сделает это сама в течение недели - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев неоднократно требовал от Беларуси прекратить техническую поддержку российской армии, в частности демонтировать ретрансляторы, которые помогают российским и иранским дронам атаковать украинскую территорию. Об этом глава государства сказал в интервью СМИ, которое транслировал телемарафон, пишет УНН.

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По словам президента, вопрос ретрансляторов не возник внезапно, а обсуждался между сторонами длительное время через каналы разведки и силовых структур.

Беларусь на уровне руководства получала информацию, заканчивайте помогать русским. История с ретрансляторами - не история вчерашнего дня, это долгий процесс. За этим стоят жертвы исключительно со стороны Украины - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что ретрансляторы помогают российским войскам наносить более точные удары по Украине.

Технически они координируются и технически они помогают более точному поражению российскими и иранскими дронами украинского общества - сказал президент.

Киев дал Минску неделю на демонтаж оборудования

Зеленский заявил, что ранее Украина пыталась решить этот вопрос непублично, однако после отсутствия результата перешла к открытым заявлениям.

Лукашенко должен, кроме слов, демонстрировать деэскалацию. Не просто словами: "Я извиняюсь". Его "извиняюсь" пусть он оставит для себя - заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина неоднократно передавала Минску требование демонтировать ретрансляторы и подтвердить это на практике.

Если он не снимет, мы снимем всё, что произойдет через неделю. Или они, или мы - подчеркнул Зеленский.

Также президент сообщил, что Украина призывает Беларусь прекратить любые поставки горючего для российской армии.

Зеленский заявил о российских ретрансляторах дронов в Беларуси и выдвинул требование Минску