В Киеве к отоплению подключили до 80% жилых домов

В Киеве уже почти 80% жилых домов с отоплением. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко 9 ноября, пишет УНН.

По состоянию на утро 9 ноября уже почти 80% жилых домов, которые обслуживают коммунальные управляющие компании, получили отопление - сообщил Кличко.

Дома, получающие тепло на основании коллективных договоров, подключают к отоплению по заявкам их управляющих.

"Тепло же в учреждения социальной сферы начали подавать еще 16 октября — по заявкам руководителей учреждений. В настоящее время в Киеве к теплу подключили уже 247 медучреждений, 481 детский сад и 387 школ. То есть в общей сложности более 80% учреждений социальной сферы столицы уже получают тепло", - отметил мэр столицы.

Напомним

2 ноября в Киеве стартовал отопительный сезон для жилых домов.