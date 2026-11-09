В Киеве к отоплению подключили до 80% жилых домов
Киев • УНН
В столице тепло получают почти 80% домов коммунальных управляющих компаний. Также отопление подали более чем в 80% учреждений социальной сферы.
В Киеве уже почти 80% жилых домов с отоплением. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко 9 ноября, пишет УНН.
По состоянию на утро 9 ноября уже почти 80% жилых домов, которые обслуживают коммунальные управляющие компании, получили отопление
Дома, получающие тепло на основании коллективных договоров, подключают к отоплению по заявкам их управляющих.
"Тепло же в учреждения социальной сферы начали подавать еще 16 октября — по заявкам руководителей учреждений. В настоящее время в Киеве к теплу подключили уже 247 медучреждений, 481 детский сад и 387 школ. То есть в общей сложности более 80% учреждений социальной сферы столицы уже получают тепло", - отметил мэр столицы.
Напомним
2 ноября в Киеве стартовал отопительный сезон для жилых домов.