У Києві до опалення підключили до 80% житлових будинків
Київ • УНН
У столиці тепло отримують майже 80% будинків комунальних керуючих компаній. Також опалення подали більш ніж 80% закладів соцсфери.
У Києві вже майже 80% житлових будинків з опаленням. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко 9 листопада, пише УНН.
Станом на ранок 9 листопада вже майже 80% житлових будинків, які обслуговують комунальні керуючі компанії, отримали опалення
Будинки, що отримують тепло на підставі колективних договорів, підключають до опалення за заявками їх управителів.
"Тепло ж в заклади соціальної сфери розпочали подавати ще 16 жовтня. За заявками керівників закладів. Наразі в Києві до тепла підключили вже 247 медзакладів, 481 дитсадок і 387 шкіл. Тобто сумарно понад 80% закладів соцсфери столиці вже отримують тепло", - зазначив мер столиці.
Нагадаємо
2 листопада в Києві стартував опалювальний сезон для житлових будинків.