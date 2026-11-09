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У Києві до опалення підключили до 80% житлових будинків

Київ • УНН

 • 254 перегляди

У столиці тепло отримують майже 80% будинків комунальних керуючих компаній. Також опалення подали більш ніж 80% закладів соцсфери.

У Києві до опалення підключили до 80% житлових будинків

У Києві вже майже 80% житлових будинків з опаленням. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко 9 листопада, пише УНН.

Станом на ранок 9 листопада вже майже 80% житлових будинків, які обслуговують комунальні керуючі компанії, отримали опалення 

- повідомив Кличко.

Будинки, що отримують тепло на підставі колективних договорів, підключають до опалення за заявками їх управителів.

"Тепло ж в заклади соціальної сфери розпочали подавати ще 16 жовтня. За заявками керівників закладів. Наразі в Києві до тепла підключили вже 247 медзакладів, 481 дитсадок і 387 шкіл. Тобто сумарно понад 80% закладів соцсфери столиці вже отримують тепло", - зазначив мер столиці.

Нагадаємо

2 листопада в Києві стартував опалювальний сезон для житлових будинків.

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв
Школа
Новий рік
Опалення
Віталій Кличко
Київ