У Києві до опалення підключили до 80% житлових будинків

У Києві вже майже 80% житлових будинків з опаленням. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко 9 листопада, пише УНН.

Станом на ранок 9 листопада вже майже 80% житлових будинків, які обслуговують комунальні керуючі компанії, отримали опалення - повідомив Кличко.

Будинки, що отримують тепло на підставі колективних договорів, підключають до опалення за заявками їх управителів.

"Тепло ж в заклади соціальної сфери розпочали подавати ще 16 жовтня. За заявками керівників закладів. Наразі в Києві до тепла підключили вже 247 медзакладів, 481 дитсадок і 387 шкіл. Тобто сумарно понад 80% закладів соцсфери столиці вже отримують тепло", - зазначив мер столиці.

Нагадаємо

2 листопада в Києві стартував опалювальний сезон для житлових будинків.