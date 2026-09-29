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Нетаньяху тайно летал в ОАЭ из-за данных о предупреждении перед атакой ХАМАС — СМИ

Киев • УНН

 • 2898 просмотра

Нетаньяху тайно посетил ОАЭ и встретился с президентом страны. СМИ связывают визит с отрицанием предупреждений о нападении ХАМАС.

Нетаньяху тайно летал в ОАЭ из-за данных о предупреждении перед атакой ХАМАС — СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил необъявленный визит в Объединенные Арабские Эмираты и встретился с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. По данным СМИ, он хотел добиться опровержения информации о том, что ОАЭ предупреждали его о готовящейся атаке ХАМАС, пишет УНН.

Детали

Визит состоялся в воскресенье. ОАЭ подтвердили, что Нетаньяху находился в стране и встречался с президентом.

По информации анонимных источников нескольких СМИ, израильский премьер хотел лично попросить бен Заида опровергнуть сообщения о предупреждении относительно подготовки ХАМАС к нападению 7 октября 2023 года.

В Израиле отрицают получение предупреждения

Канцелярия Нетаньяху с самого начала категорически отрицает, что премьер получал от ОАЭ или по другим каналам предупреждение о подготовке нападения.

Спор касается событий накануне 7 октября 2023 года, когда ХАМАС осуществил масштабное нападение на Израиль. Вопрос о том, какой информацией израильское руководство располагало перед атакой, остается предметом политических дискуссий в стране.

Нетаньяху заявил, что Иран пытался убить одного из его сыновей25.08.26, 01:57 • 5674 просмотра

Степан Гафтко

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Биньямин Нетаньяху
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