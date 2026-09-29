Нетаньяху тайно летал в ОАЭ из-за данных о предупреждении перед атакой ХАМАС — СМИ
Киев • УНН
Нетаньяху тайно посетил ОАЭ и встретился с президентом страны. СМИ связывают визит с отрицанием предупреждений о нападении ХАМАС.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил необъявленный визит в Объединенные Арабские Эмираты и встретился с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. По данным СМИ, он хотел добиться опровержения информации о том, что ОАЭ предупреждали его о готовящейся атаке ХАМАС, пишет УНН.
Детали
Визит состоялся в воскресенье. ОАЭ подтвердили, что Нетаньяху находился в стране и встречался с президентом.
По информации анонимных источников нескольких СМИ, израильский премьер хотел лично попросить бен Заида опровергнуть сообщения о предупреждении относительно подготовки ХАМАС к нападению 7 октября 2023 года.
В Израиле отрицают получение предупреждения
Канцелярия Нетаньяху с самого начала категорически отрицает, что премьер получал от ОАЭ или по другим каналам предупреждение о подготовке нападения.
Спор касается событий накануне 7 октября 2023 года, когда ХАМАС осуществил масштабное нападение на Израиль. Вопрос о том, какой информацией израильское руководство располагало перед атакой, остается предметом политических дискуссий в стране.
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