Нетаньяху таємно літав до ОАЕ через дані про попередження перед атакою ХАМАС – ЗМІ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху здійснив неанонсований візит до Об'єднаних Арабських Еміратів і зустрівся з президентом країни Мухаммедом бен Заїдом Аль Нагаяном. За даними ЗМІ, він хотів домогтися спростування інформації про те, що ОАЕ попереджали його про майбутню атаку ХАМАС, пише УНН.

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Візит відбувся в неділю. ОАЕ підтвердили, що Нетаньяху перебував у країні та зустрічався з президентом.

За інформацією анонімних джерел кількох ЗМІ, ізраїльський прем'єр хотів особисто попросити бен Заїда спростувати повідомлення про попередження щодо підготовки ХАМАС до нападу 7 жовтня 2023 року.

В Ізраїлі заперечують отримання попередження

Канцелярія Нетаньяху від самого початку категорично заперечує, що прем'єр отримував від ОАЕ або через інші канали попередження про підготовку нападу.

Суперечка стосується подій напередодні 7 жовтня 2023 року, коли ХАМАС здійснив масштабний напад на Ізраїль. Питання про те, яку інформацію ізраїльське керівництво мало перед атакою, залишається предметом політичних дискусій у країні.

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