В Україні 7 листопада будуть діяти графіки відключень - скільки доведеться сидіти без світла
Київ • УНН
7 листопада в Україні діятимуть погодинні відключення для всіх споживачів і обмеження для промисловості. Причина — атаки РФ.
Завтра, 7 листопада, у низці областей України будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, вимикати планують від 2 до чотирьох черг, передає УНН.
Як завтра в Україні будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:
• 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;
• 00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 2 до 4 черг).
Зауважимо - одна черга відключень має тривалість 4 години. Відповідно - українцям доведеться завтра провести баз світла від 8 до 12 годин.
В Укренерго наголосили, що причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти
Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!
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