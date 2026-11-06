$45.440.0951.040.21
ukenru
17:11 • 922 перегляди
Низка європейських ЗМІ отримали погрози про замінування - чи є в них "російський слід"
16:45 • 5820 перегляди
В Україні 7 листопада будуть діяти графіки відключень - скільки доведеться сидіти без світла
Ексклюзив
16:29 • 6992 перегляди
Доплата за генератор у кав’ярнях: чи законно закладам додавати націнки під час блекаутів
14:57 • 14138 перегляди
На Південному мосту Києва відкрили додаткову смугу руху - кому можна їхати і на який берег
14:21 • 15543 перегляди
СБУ надіслала до ВАКС лист з проханням про проведення закритого засідання для Дуки через можливий теракт - прокурорVideo
13:15 • 15737 перегляди
Тривалі відключення світла та води: Зеленський повідомив, де ситуація з енергопостачанням після атак рф найгірша
11:56 • 17318 перегляди
За топпосадовця Нацполіції Ценова внесли 15 млн гривень застави у справі "Карфаген"
11:28 • 14986 перегляди
Посилення атак рф гальмує економіку і штовхає ціни вверх - НБУ дав прогноз
6 листопада, 10:58 • 12881 перегляди
У працівників "Київтеплоенерго" проводять обшуки та вилучають документи - КМДА
6 листопада, 09:24 • 18972 перегляди
Київ і чотири області переведені на аварійні відключення - скільки годин без світлаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Тріумфальна арка Трампа отримала схвалення - суд заблокував її через кілька годинPhoto6 листопада, 07:40 • 26701 перегляди
Син Ітана Гоука отримав першу головну роль у кіно разом з Ентоні Гопкінсом6 листопада, 08:17 • 25504 перегляди
Кількість загиблих через авіаудар рф по Комишувасі зросла до 53PhotoVideo6 листопада, 09:00 • 16666 перегляди
У Німеччині сире свиняче м’ясо стало головним джерелом масових харчових отруєнь13:27 • 12423 перегляди
Реєстрація патенту в Україні: як отримати патент та захистити винахід 15:17 • 7752 перегляди
Публікації
Доплата за генератор у кав’ярнях: чи законно закладам додавати націнки під час блекаутів 17:17 • 210 перегляди
Реєстрація патенту в Україні: як отримати патент та захистити винахід 15:17 • 7832 перегляди
Повернення ветеранів до роботи: експерт пояснив, чому важливо готувати не лише робоче місце, а й колектив
Ексклюзив
6 листопада, 07:15 • 40409 перегляди
"Я погана мама?": чому жінки приховують післяпологову депресію і як їм допомогти
Ексклюзив
6 листопада, 06:40 • 41128 перегляди
Ракети по заводах, фейки проти оборонки: як росія намагається послабити український ОПК
Ексклюзив
6 листопада, 06:03 • 40855 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ігор Гарбарук
Кирило Буданов
Ілон Маск
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Німеччина
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Netflix анонсував приквел "Дивних див" із новими героями - коли чекатиVideo16:04 • 2714 перегляди
Батька Меган Маркл затримали у США - ЗМІ15:01 • 5456 перегляди
ЄС висунув серйозні звинувачення на адресу TikTok - компанії загрожує великий штраф14:12 • 6318 перегляди
Пристрасті в F1: чому наростає протистояння між гонщиками команди Ferrari13:53 • 5842 перегляди
У Німеччині сире свиняче м’ясо стало головним джерелом масових харчових отруєнь13:27 • 12449 перегляди
Актуальне
The Guardian
Опалення
Соціальна мережа
Bild
MIM-104 Patriot

В Україні 7 листопада будуть діяти графіки відключень - скільки доведеться сидіти без світла

Київ • УНН

 • 5794 перегляди

7 листопада в Україні діятимуть погодинні відключення для всіх споживачів і обмеження для промисловості. Причина — атаки РФ.

В Україні 7 листопада будуть діяти графіки відключень - скільки доведеться сидіти без світла

Завтра, 7 листопада, у низці областей  України будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, вимикати планують від 2 до чотирьох черг, передає УНН.

Як завтра в Україні будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:

• 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості; 

• 00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 2 до 4 черг).

Зауважимо - одна черга відключень має тривалість 4 години. Відповідно - українцям доведеться завтра провести баз світла від 8 до 12 годин.

В Укренерго наголосили, що причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти

Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо! 

- резюмували в компанії.

Тривалі відключення світла та води: Зеленський повідомив, де ситуація з енергопостачанням після атак рф найгірша06.11.26, 15:15 • 15733 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна