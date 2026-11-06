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В Украине 7 ноября будут действовать графики отключений — сколько придется сидеть без света

Киев • УНН

 • 5550 просмотра

7 ноября в Украине будут действовать почасовые отключения для всех потребителей и ограничения для промышленности. Причина — атаки РФ.

В Украине 7 ноября будут действовать графики отключений — сколько придется сидеть без света

Завтра, 7 ноября, в ряде областей  Украины будут действовать графики отключений. Как сообщили в «Укрэнерго», планируется отключать от двух до четырех очередей, передает УНН.

Как завтра в Украине будут применяться меры по ограничению потребления:

• 00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности; 

• 00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 2 до 4 очередей).

Отметим: одна очередь отключений длится 4 часа. Соответственно, украинцам завтра придется провести без света от 8 до 12 часов.

В «Укрэнерго» подчеркнули, что причина введения ограничений — последствия массированных российских атак на энергообъекты

Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно! 

- резюмировали в компании.

Продолжительные отключения света и воды: Зеленский сообщил, где ситуация с энергоснабжением после атак рф хуже всего06.11.26, 15:15 • 15697 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина