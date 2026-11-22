Из-за массированных российских атак ситуация с электроснабжением Одессы и прилегающих районов остается крайне сложной. Об этом сообщает "Укрэнерго", передает УНН.

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Отмечается, что оккупанты нанесли серьезные повреждения магистральным электросетям. Из-за значительных разрушений в настоящее время физически невозможно передать потребителям необходимый объем электроэнергии.

Речь идет не просто о дефиците мощности, а о повреждении ключевой инфраструктуры, от которой зависит электроснабжение города и окружающих населенных пунктов - отметили в "Укрэнерго".

Энергетики в течение суток работали над восстановлением поврежденных сетей. Работы продолжались и ночью.

Ситуацию существенно осложняют постоянные угрозы новых атак и воздушные тревоги, из-за которых ремонтные бригады не всегда имеют возможность работать непрерывно. Утром удалось начать частичное восстановление электроснабжения объектов критической инфраструктуры. Обеспечение их стабильной работы остается первоочередной задачей всех энергетиков - говорится в публикации "Укрэнерго".

Из-за значительного масштаба повреждений полное восстановление электроснабжения требует времени. В то же время из-за значительных перебоев с теплом, светом и водой с 23 по 27 ноября включительно школы Одессы будут обучаться дистанционно. Об этом сообщил Департамент образования и науки Одесского городского совета.

Понимаем, что из-за отключений дети не всегда смогут присоединиться к урокам онлайн. Наши педагоги подготовили видеоуроки, которые можно посмотреть, когда будет возможность. Чтобы получить записи, обратитесь к классному руководителю или директору школы. В эти дни в детских садах будут работать только дежурные группы для детей работников критической инфраструктуры. О работе дежурной группы можно узнать в администрации своего детского сада - говорится в публикации.

Напомним

После массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру ситуация с электроснабжением в Одесской области остается сложной. В регионе продолжаются масштабные отключения электроэнергии, а из-за отсутствия света возможны перебои с тепло- и водоснабжением.