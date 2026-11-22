Через масовані російські атаки ситуація з електропостачанням Одеси та прилеглих районів залишається вкрай складною. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН.

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Зазначається, що окупанти завдали серйозних пошкоджень магістральним електромережам. Через значні руйнування наразі фізично неможливо передати споживачам необхідний обсяг електроенергії.

Йдеться не просто про дефіцит потужності, а про пошкодження ключової інфраструктури, від якої залежить електропостачання міста та навколишніх населених пунктів - зазначили в «Укренерго».

Енергетики впродовж доби працювали над відновленням пошкоджених мереж. Роботи тривали і вночі.

Ситуацію суттєво ускладнюють постійні загрози нових атак і повітряні тривоги, через які ремонтні бригади не завжди мають можливість працювати безперервно. Вранці вдалося розпочати часткове відновлення електропостачання об’єктів критичної інфраструктури. Забезпечення їх стабільної роботи залишається першочерговим завданням усіх енергетиків - йдеться в дописі «Укренерго».

Через значний масштаб пошкоджень повне відновлення електропостачання потребує часу. Водночас, через значні перебої з теплом, світлом і водою, з 23 до 27 листопада включно школи Одеси навчатимуть дистанційно. Про це повідомив Департамент освіти та науки Одеської міської ради.

Розуміємо, що через відключення діти не завжди зможуть долучитися до уроків онлайн. Наші педагоги підготували відеоуроки, які можна переглянути, коли буде можливість. Щоб отримати записи, зверніться до класного керівника або директора школи. У ці дні в дитячих садках працюватимуть лише чергові групи для дітей працівників критичної інфраструктури. Про роботу чергової групи можна дізнатися в адміністрації свого садочка - йдеться в дописі.

Нагадаємо

Після масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру ситуація з електропостачанням на Одещині залишається складною. У регіоні тривають масштабні знеструмлення, а через відсутність світла можливі перебої з тепло- та водопостачанням.