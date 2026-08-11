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В Украине могут предоставить отсрочку отцу для воспитания ребенка, если мать находится за границей — законопроект

Киев • УНН

 • 1656 просмотра

В Раде зарегистрировали законопроект №15494, который расширяет основания для отсрочки. В частности, ее смогут получить родители, самостоятельно воспитывающие детей, если второй из родителей находится за границей более 90 дней в году.

В Украине могут предоставить отсрочку отцу для воспитания ребенка, если мать находится за границей — законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается уточнить и расширить основания для отсрочки от мобилизации. В частности, это касается родителей, которые фактически самостоятельно воспитывают детей из-за длительного пребывания второго из родителей за границей. Об этом пишет УНН со ссылкой на законопроект №15494. 

Детали

Законопроект №15494 "О внесении изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно уточнения оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу и минимизации рисков незаконных, коррупционных и позорных действий в отношении граждан Украины в рамках мобилизационной работы" был зарегистрирован в понедельник, 10 августа, народным депутатом Георгием Мазурашу.

В настоящее время текст документа отсутствует на сайте парламента, однако, как сообщил Мазурашу на своей странице в Facebook, сейчас в соответствии с законом право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации имеют женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время участия в мероприятиях по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины. 

По его словам, поданный законопроект предусматривает, что получить отсрочку смогут те граждане, которые потеряли близких во время осуществления ими волонтерской деятельности в зоне боевых действий либо вследствие ракетных ударов, бомбардировок, боевых действий и тому подобного. 

Также он предлагает установить отсрочку для одного из родителей в случае, если другой из родителей постоянно проживает за границей (или длительный период — 90 дней и более в течение года).

Кроме этого, по его словам, уточнены некоторые нормы в контексте полномочий ТЦК и СП по рассмотрению и предоставлению отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации на имеющихся в законе основаниях. 

Напомним

В Киеве разоблачили схему во главе с членом ВЛК, в рамках которой выявили более 50 клиентов и месяцы фиктивного лечения для оформления инвалидности за деньги. 

Павел Башинский

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