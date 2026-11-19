В октябре 2026 года украинский автопарк пополнили 4,7 тыс. автомобилей с дизельными двигателями, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", передает УНН.

Детали

Наибольшую долю регистраций обеспечили подержанные автомобили, ввезенные из-за границы. В то же время среди новых дизельных легковых автомобилей сменился лидер продаж: первое место занял Volkswagen Touareg, опередив Renault Duster.

Регистрации дизельных автомобилей сократились на 22%

По данным ассоциации, в течение октября 2026 года в Украине зарегистрировали 4,7 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями. По сравнению с октябрем 2025 года показатель снизился на 22%. В прошлом году за аналогичный период украинский автопарк пополнили около 6 тыс. таких машин. Сокращение регистраций зафиксировали в обоих основных сегментах рынка: среди новых автомобилей и подержанных транспортных средств, импортированных из-за границы.

В частности, в октябре на украинские номера перешли 1,2 тыс. новых дизельных автомобилей, что на 16% меньше, чем в октябре прошлого года; 3,5 тыс. подержанных дизельных автомобилей, ввезенных из-за границы, что на 23% меньше в годовом измерении.

Иными словами, примерно 74,5% всех зарегистрированных в октябре дизельных легковых автомобилей составляли импортированные автомобили с пробегом. На новые транспортные средства пришлось около 25,5%. Это означает, что почти три из каждых четырех дизельных автомобилей, пополнивших украинский автопарк в течение месяца, ранее уже находились в эксплуатации за границей.

В то же время по сравнению с сентябрем 2026 года количество зарегистрированных дизельных автомобилей несколько увеличилось. В предыдущем месяце их было почти 4,5 тыс., тогда как в октябре показатель достиг 4,7 тыс. Несмотря на незначительный месячный рост, годовая динамика остается негативной.

Volkswagen Touareg возглавил рейтинг новых дизельных автомобилей

Самым популярным новым дизельным легковым автомобилем октября стал Volkswagen Touareg. За месяц украинцы зарегистрировали 184 автомобиля этой модели.

Вторую позицию занял Renault Duster, который в сентябре возглавлял рейтинг новых дизельных автомобилей. В октябре количество его регистраций составило 147 единиц.

Третье место досталось Toyota Land Cruiser Prado с результатом 120 автомобилей.

В пятерку самых популярных новых дизельных автомобилей вошли:

Volkswagen Touareg - 184 автомобиля;

Renault Duster - 147 автомобилей;

Toyota Land Cruiser Prado - 120 автомобилей;

Skoda Kodiaq - 114 автомобилей;

Volkswagen Tiguan - 97 автомобилей.

Всего на эти пять моделей пришлось 662 регистрации, или примерно 55% всех новых дизельных автомобилей, зарегистрированных в течение октября.

Примечательно, что в сентябре ситуация была иной. Тогда лидером рынка оставался Renault Duster с показателем 215 автомобилей, а Volkswagen Touareg занимал второе место со 122 регистрациями.

Какие подержанные дизельные автомобили чаще всего ввозили в Украину

На рынке импортированных дизельных автомобилей с пробегом лидерство продолжает удерживать Renault Megane. В октябре украинцы зарегистрировали 302 таких автомобиля, ввезенных из-за границы. Второй по популярности стала Skoda Octavia с 269 регистрациями, а третью позицию занял Nissan Qashqai с результатом 238 единиц.

ТОП-5 самых популярных импортированных подержанных дизельных автомобилей:

Renault Megane - 302 автомобиля;

Skoda Octavia - 269 автомобилей;

Nissan Qashqai - 238 автомобилей;

Volkswagen Passat - 179 автомобилей;

Hyundai Santa Fe - 161 автомобиль.

В совокупности на эти модели пришлось 1 149 регистраций. Это примерно треть всех подержанных дизельных легковых автомобилей, которые были ввезены в Украину и впервые зарегистрированы в течение месяца.

В отличие от сегмента новых автомобилей, где сменился лидер, на рынке дизельных автомобилей с пробегом первые две позиции остались неизменными. Renault Megane и Skoda Octavia возглавляли рейтинг и в сентябре.

Стоит отметить, что среди импортированных подержанных дизельных автомобилей преобладают модели различных классов: от компактных легковых автомобилей и универсалов до кроссоверов и внедорожников.

Доля новых дизельных автомобилей выросла несмотря на падение регистраций

Несмотря на сокращение количества зарегистрированных дизельных автомобилей, их доля на рынке новых легковых автомобилей Украины увеличилась. По предварительным данным «Укравтопрома», в октябре 2026 года в Украине приобрели около 4,9 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На фоне общего сокращения автомобильного рынка доля дизельных моделей выросла с 18,6% в октябре 2025 года до 24,7% в октябре 2026 года. В то же время наибольшую долю продаж новых легковых автомобилей по-прежнему обеспечивают автомобили с бензиновыми двигателями.

Структура украинского рынка новых легковых автомобилей в октябре 2026 года выглядела следующим образом:

бензиновые автомобили — 39,7%;

гибридные автомобили — 26,7%;

дизельные автомобили — 24,7%;

электромобили — 8,8%;

автомобили с газобаллонным оборудованием — менее 1%.

Для сравнения, в октябре прошлого года дизельные автомобили занимали 18,6% рынка, а электромобили — 31%. Такая динамика объясняется тем, что общий рынок новых автомобилей сократился сильнее, чем отдельно дизельный сегмент.

На рынке подержанных автомобилей ситуация иная: доля дизельных машин постепенно сокращается. По информации «Укравтопрома», в октябре 2026 года украинский автопарк пополнили 22,4 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезённых из-за границы. Это на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшую долю импорта обеспечили бензиновые автомобили — 51%. Годом ранее этот показатель составлял 44%. На втором месте оказались электромобили с долей 20%, хотя в октябре 2025 года на них приходилось 30% импорта подержанных легковых автомобилей. Дизельные машины заняли третью позицию — 16% рынка против 18% годом ранее.

В то же время доля гибридных автомобилей увеличилась вдвое: с 5% до 10%. Ещё 3% импортированных подержанных автомобилей составляли транспортные средства с газобаллонным оборудованием.

Средний возраст подержанных легковых автомобилей, которые в октябре получили украинскую регистрацию, составил 8,6 года.

Напомним

Ранее мы писали о том, что в октябре 2026 года автомобили с традиционными двигателями охватили более 64% рынка новых легковых автомобилей в Украине.