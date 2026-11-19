У жовтні 2026 року український автопарк поповнили 4,7 тис. автомобілів із дизельними двигунами, що на 22% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром", передає УНН.

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Найбільшу частку реєстрацій забезпечили вживані машини, ввезені з-за кордону. Водночас серед нових дизельних легковиків змінився лідер продажів: перше місце посів Volkswagen Touareg, випередивши Renault Duster.

Реєстрації дизельних автомобілів скоротилися на 22%

За даними асоціації, протягом жовтня 2026 року в Україні зареєстрували 4,7 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами. Порівняно з жовтнем 2025 року показник знизився на 22%. Торік за аналогічний період український автопарк поповнили близько 6 тис. таких машин. Скорочення реєстрацій зафіксували в обох основних сегментах ринку: серед нових автомобілів та вживаних транспортних засобів, імпортованих з-за кордону.

Зокрема, у жовтні на українські номери перейшли 1,2 тис. нових дизельних автомобілів, що на 16% менше, ніж у жовтні минулого року; 3,5 тис. вживаних дизельних автомобілів, ввезених з-за кордону, що на 23% менше у річному вимірі.

Іншими словами, приблизно 74,5% усіх зареєстрованих у жовтні дизельних легковиків становили імпортовані автомобілі з пробігом. На нові транспортні засоби припало близько 25,5%. Це означає, що майже три з кожних чотирьох дизельних автомобілів, які поповнили український автопарк протягом місяця, раніше вже перебували в експлуатації за кордоном.

Водночас порівняно з вереснем 2026 року кількість зареєстрованих дизельних автомобілів дещо збільшилася. У попередньому місяці їх було майже 4,5 тис., тоді як у жовтні показник досяг 4,7 тис. Попри незначне місячне зростання, річна динаміка залишається негативною.

Volkswagen Touareg очолив рейтинг нових дизельних автомобілів

Найпопулярнішим новим дизельним легковиком жовтня став Volkswagen Touareg. За місяць українці зареєстрували 184 автомобілі цієї моделі.

Другу позицію посів Renault Duster, який у вересні очолював рейтинг нових дизельних машин. У жовтні кількість його реєстрацій становила 147 одиниць.

Третє місце дісталося Toyota Land Cruiser Prado із результатом 120 автомобілів.

До п'ятірки найпопулярніших нових дизельних автомобілів увійшли:

Volkswagen Touareg - 184 автомобілі;

Renault Duster - 147 автомобілів;

Toyota Land Cruiser Prado - 120 автомобілів;

Skoda Kodiaq - 114 автомобілів;

Volkswagen Tiguan - 97 автомобілів.

Загалом на ці п'ять моделей припало 662 реєстрації, або приблизно 55% усіх нових дизельних автомобілів, зареєстрованих протягом жовтня.

Примітно, що у вересні ситуація була іншою. Тоді лідером ринку залишався Renault Duster із показником 215 автомобілів, а Volkswagen Touareg посідав друге місце зі 122 реєстраціями.

Які вживані дизельні автомобілі найчастіше ввозили в Україну

На ринку імпортованих дизельних автомобілів із пробігом лідерство продовжує утримувати Renault Megane. У жовтні українці зареєстрували 302 такі автомобілі, ввезені з-за кордону. Другою за популярністю стала Skoda Octavia із 269 реєстраціями, а третю позицію посів Nissan Qashqai із результатом 238 одиниць.

ТОП-5 найпопулярніших імпортованих вживаних дизельних автомобілів:

Renault Megane - 302 автомобілі;

Skoda Octavia - 269 автомобілів;

Nissan Qashqai - 238 автомобілів;

Volkswagen Passat - 179 автомобілів;

Hyundai Santa Fe - 161 автомобіль.

Сукупно на ці моделі припало 1 149 реєстрацій. Це приблизно третина всіх вживаних дизельних легковиків, які були ввезені в Україну та вперше зареєстровані протягом місяця.

На відміну від сегмента нових автомобілів, де змінився лідер, на ринку дизельних машин із пробігом перші дві позиції залишилися незмінними. Renault Megane та Skoda Octavia очолювали рейтинг і у вересні.

Варто зазначити, що серед імпортованих вживаних дизельних автомобілів переважають моделі різних класів: від компактних легковиків та універсалів до кросоверів і позашляховиків.

Частка нових дизельних автомобілів зросла попри падіння реєстрацій

Попри скорочення кількості зареєстрованих дизельних автомобілів, їхня частка на ринку нових легковиків України збільшилася. За попередніми даними "Укравтопрому", у жовтні 2026 року в Україні придбали близько 4,9 тис. нових легкових автомобілів. Це на 37% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

На тлі загального скорочення автомобільного ринку частка дизельних моделей зросла з 18,6% у жовтні 2025 року до 24,7% у жовтні 2026 року. Водночас найбільшу частку продажів нових легковиків продовжують забезпечувати автомобілі з бензиновими двигунами.

Структура українського ринку нових легкових автомобілів у жовтні 2026 року мала такий вигляд:

бензинові автомобілі - 39,7%;

гібридні автомобілі - 26,7%;

дизельні автомобілі - 24,7%;

електромобілі - 8,8%;

автомобілі з газобалонним обладнанням - менш як 1%.

Для порівняння, у жовтні минулого року дизельні автомобілі займали 18,6% ринку, а електромобілі - 31%. Така динаміка пояснюється тим, що загальний ринок нових автомобілів скоротився сильніше, ніж окремо дизельний сегмент.

На ринку вживаних автомобілів ситуація інша: частка дизельних машин поступово скорочується. За інформацією "Укравтопрому", у жовтні 2026 року український автопарк поповнили 22,4 тис. вживаних легковиків, ввезених із-за кордону. Це на 14% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільшу частку імпорту забезпечили бензинові автомобілі - 51%. Роком раніше цей показник становив 44%. На другому місці опинилися електромобілі з часткою 20%, хоча у жовтні 2025 року вони забезпечували 30% імпорту вживаних легковиків. Дизельні машини зайняли третю позицію - 16% ринку проти 18% роком раніше.

Водночас частка гібридних автомобілів збільшилася вдвічі: з 5% до 10%. Ще 3% імпортованих вживаних автомобілів становили транспортні засоби з газобалонним обладнанням.

Середній вік вживаних легковиків, які у жовтні отримали українську реєстрацію, становив 8,6 року.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що у жовтні 2026 року автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 64% ринку нових легковиків в Україні.