В пятницу, 27 ноября, темпы падения стоимости топлива на украинских АЗС несколько снизились. Крупные сети OKKO, WOG и UPG оставили ценники без изменений, тогда как "Укрнафта" существенно удешевила фирменные бензин и дизель, пишет УНН.

Детали

Снижение цен на украинском топливном рынке, которое наблюдалось последние несколько дней, несколько замедлилось в пятницу, 27 ноября. Так, в частности, средняя стоимость бензина А-95 на украинских заправках составляет 81,49 гривны, бензина А-92 — 77,94 гривны, дизельного топлива — 96,55 гривны, а автогаза — 61,53 гривны.

Также стоит отметить, что государственная сеть "Укрнафта" снизила стоимость фирменного бензина 95 Energy сразу на 3,00 гривны/л, SOCAR уменьшил цены на автогаз на 60 копеек, однако OKKO, WOG и UPG решили сохранить ценники.

Сеть АЗС OKKO:

бензин Pulls 100: 94,90 гривны (без изменений по сравнению с 26 ноября);

бензин Pulls 95: 87,90 гривны;

бензин А-95 Евро: 84,90 гривны;

ДТ Pulls: 102,90 гривны;

ДТ Евро: 99,90 гривны;

газ: 62,90 гривны.

Сеть АЗС WOG:

бензин 100: 94,90 гривны;

бензин 95 (Mustang): 87,90 гривны;

бензин 95 Евро: 84,90 гривны;

ДТ Mustang: 104,90 гривны;

ДТ Евро-5: 99,90 гривны;

газ: 62,90 гривны.

Сеть АЗС SOCAR:

бензин NANO 100: 95,90 гривны;

бензин NANO 95: 88,90 гривны;

бензин А-95: 85,90 гривны;

ДТ NANO: 101 гривна;

газ: 62,90 гривны (-1 гривна).

Сеть АЗС "Укрнафта":

бензин 95 (Energy): 79,90 гривны (-3 гривны);

бензин А-95: 79,90 гривны;

бензин А-92: 77,90 гривны;

ДТ (Energy): 93,90 гривны (-4 гривны);

ДТ: 93,90 гривны (-2 гривны);

газ: 60,90 гривны (-1 гривна).

Сеть АЗС UPG:

Бензин UPG 100: 93,90 гривны;

Бензин UPG 95: 82,90 гривны;

Бензин A-95: 80,90 гривны;

ДТ upgDIESEL: 97,90 гривны;

ДТ EURO DIESEL: 95,46 гривны;

Газ: 60,90 гривны.

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