Снижение цен на топливо замедлилось — сколько стоят бензин, дизель и автогаз 27 ноября
Киев • УНН
Средние цены на топливо в Украине снижались медленнее. «Укрнафта» снизила цену на бензин Energy на 3 грн, дизельного топлива — до 4 грн за литр.
В пятницу, 27 ноября, темпы падения стоимости топлива на украинских АЗС несколько снизились. Крупные сети OKKO, WOG и UPG оставили ценники без изменений, тогда как "Укрнафта" существенно удешевила фирменные бензин и дизель, пишет УНН.
Детали
Снижение цен на украинском топливном рынке, которое наблюдалось последние несколько дней, несколько замедлилось в пятницу, 27 ноября. Так, в частности, средняя стоимость бензина А-95 на украинских заправках составляет 81,49 гривны, бензина А-92 — 77,94 гривны, дизельного топлива — 96,55 гривны, а автогаза — 61,53 гривны.
Также стоит отметить, что государственная сеть "Укрнафта" снизила стоимость фирменного бензина 95 Energy сразу на 3,00 гривны/л, SOCAR уменьшил цены на автогаз на 60 копеек, однако OKKO, WOG и UPG решили сохранить ценники.
Сеть АЗС OKKO:
- бензин Pulls 100: 94,90 гривны (без изменений по сравнению с 26 ноября);
- бензин Pulls 95: 87,90 гривны;
- бензин А-95 Евро:
84,90 гривны;
- ДТ Pulls: 102,90
гривны;
- ДТ Евро: 99,90
гривны;
- газ: 62,90 гривны.
Сеть АЗС WOG:
- бензин 100: 94,90
гривны;
- бензин 95 (Mustang):
87,90 гривны;
- бензин 95 Евро: 84,90
гривны;
- ДТ Mustang: 104,90
гривны;
- ДТ Евро-5: 99,90
гривны;
- газ: 62,90 гривны.
Сеть АЗС SOCAR:
- бензин NANO 100: 95,90 гривны;
- бензин NANO 95: 88,90
гривны;
- бензин А-95: 85,90
гривны;
- ДТ NANO: 101 гривна;
- газ: 62,90 гривны
(-1 гривна).
Сеть АЗС "Укрнафта":
- бензин 95 (Energy):
79,90 гривны (-3 гривны);
- бензин А-95: 79,90
гривны;
- бензин А-92: 77,90
гривны;
- ДТ (Energy): 93,90
гривны (-4 гривны);
- ДТ: 93,90 гривны (-2
гривны);
- газ: 60,90 гривны
(-1 гривна).
Сеть АЗС UPG:
- Бензин UPG 100: 93,90
гривны;
- Бензин UPG 95: 82,90
гривны;
- Бензин A-95: 80,90
гривны;
- ДТ upgDIESEL: 97,90
гривны;
- ДТ EURO DIESEL: 95,46
гривны;
- Газ: 60,90 гривны.
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