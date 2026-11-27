Зниження цін на пальне сповільнилося - скільки коштують бензин, дизель та автогаз 27 листопада
Київ • УНН
Середні ціни на пальне в Україні знижувалися повільніше. Укрнафта здешевила бензин Energy на 3 грн, дизель — до 4 грн за літр.
У п’ятницю, 27 листопада, темпи падіння вартості пального на українських АЗС дещо впали. Великі мережі OKKO, WOG та UPG залишили цінники без змін, тоді як "Укрнафта" суттєво здешевила фірмовий бензин та дизель, пише УНН.
Деталі
Зниження цін на українському паливному ринку, яке спостерігалося останні кілька днів, дещо сповільнилося у п’ятницю, 27 листопада. Так, зокрема, середня вартість бензину А-95 на українських заправках становить 81,49 гривень, бензину А-92 - 77,94 гривень, дизелю - 96,55 гривень, а автогазу - 61,53 гривень.
Також, варто зазначити, що державна мережа "Укрнафта" знизила вартість фірмового бензину 95 Energy одразу на 3,00 гривень/л, SOCAR зменшив ціни на автогаз на 60 копійок, проте OKKO, WOG та UPG вирішили зберегти цінники.
Мережа АЗС OKKO:
- бензин Pulls 100: 94,90 гривень (без змін порівняно з 26 листопада);
- бензин Pulls 95: 87,90 гривень;
- бензин А-95 Євро:
84,90 гривень;
- ДП Pulls: 102,90
гривень;
- ДП Євро: 99,90
гривень;
- газ: 62,90 гривень.
Мережа АЗС WOG:
- бензин 100: 94,90
гривень;
- бензин 95 (Mustang):
87,90 гривень;
- бензин 95 Євро: 84,90
гривень;
- ДП Mustang: 104,90
гривень;
- ДП Євро-5: 99,90
гривень;
- газ: 62,90 гривень.
Мережа АЗС SOCAR:
- бензин NANO 100: 95,90 гривень;
- бензин NANO 95: 88,90
гривень;
- бензин А-95: 85,90
гривень;
- ДП NANO: 101 гривень;
- газ: 62,90 гривень
(-1 гривня).
Мережа АЗС "Укрнафта":
- бензин 95 (Energy):
79,90 гривень (-3 гривні);
- бензин А-95: 79,90
гривень;
- бензин А-92: 77,90
гривень;
- ДП (Energy): 93,90
гривень (-4 гривні);
- ДП: 93,90 гривень (-2
гривні);
- газ: 60,90 гривень
(-1 гривня).
Мережа АЗС UPG:
- Бензин UPG 100: 93,90
гривень;
- Бензин UPG 95: 82,90
гривень;
- Бензин A-95: 80,90
гривень;
- ДП upgDIESEL: 97,90
гривень;
- ДП EURO DIESEL: 95,46
гривень;
- Газ: 60,90 гривень.
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