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ЕС готовит новые ограничения на импорт из Китая сверх действующих договорённостей

Киев • УНН

 • 3482 просмотра

Еврокомиссия предложит дополнительные ограничения на импорт из Китая из-за торгового дисбаланса. Новые инструменты должны защитить рынок ЕС.

ЕС готовит новые ограничения на импорт из Китая сверх действующих договорённостей
Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Yves Herman

Европейская комиссия предложит ограничения на импорт из Китая, которые выходят за рамки защитных мер, согласованных с Пекином (в частности, договорённости о сокращении вдвое поставок китайских гибридных автомобилей). Об этом заявила в пятницу председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На пресс-конференции после саммита ЕС фон дер Ляйен отметила, что соглашение, достигнутое с Китаем, не решит структурный дисбаланс. Дефицит торгового баланса ЕС с Китаем в сфере товаров в настоящее время превышает 1 миллиард евро (1,12 миллиарда долларов) в день.

"Именно поэтому мы должны действовать, — сказала она. — Наши промышленные секторы призвали к решительным шагам; мы услышали их и отреагируем, в частности введя дополнительные защитные меры".

По её словам, лидеры стран ЕС выразили чёткую поддержку этому подходу.

Китай согласился ограничить экспорт автомобилей в ЕС, чтобы избежать масштабной торговой войны11.10.26, 20:20 • 6689 просмотров

Президент Франции Эммануэль Макрон после саммита сообщил журналистам, что ЕС следует сосредоточиться на мерах, касающихся химической продукции, пластмасс и ферросплавов.

Фон дер Ляйен приветствовала обнародованный в прошлом месяце франко-германский документ, в котором предлагается укрепить экономику Европейского союза путём введения нового механизма быстрого реагирования для противодействия странам, наносящим ущерб ЕС.

Она сообщила, что Еврокомиссия разработает новый инструмент для оперативного ограничения доступа к единому рынку ЕС в случаях, когда это отвечает интересам блока.

Также она отметила, что в декабре Европейская комиссия представит предложение по новому инструменту, призванному уменьшить зависимость компаний ЕС от единственных источников поставок определённых критически важных товаров.

Кроме того, Комиссия предложит создать "механизм солидарности" для поддержки стран или секторов экономики, которые подвергаются принуждению или ответным мерам со стороны государств, не входящих в ЕС.

ЕС и Китай достигли соглашения об ограничении импорта китайских гибридных автомобилей10.10.26, 08:17 • 10722 просмотра

Антонина Туманова

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