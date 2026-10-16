ЕС готовит новые ограничения на импорт из Китая сверх действующих договорённостей
Киев • УНН
Еврокомиссия предложит дополнительные ограничения на импорт из Китая из-за торгового дисбаланса. Новые инструменты должны защитить рынок ЕС.
Европейская комиссия предложит ограничения на импорт из Китая, которые выходят за рамки защитных мер, согласованных с Пекином (в частности, договорённости о сокращении вдвое поставок китайских гибридных автомобилей). Об этом заявила в пятницу председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
На пресс-конференции после саммита ЕС фон дер Ляйен отметила, что соглашение, достигнутое с Китаем, не решит структурный дисбаланс. Дефицит торгового баланса ЕС с Китаем в сфере товаров в настоящее время превышает 1 миллиард евро (1,12 миллиарда долларов) в день.
"Именно поэтому мы должны действовать, — сказала она. — Наши промышленные секторы призвали к решительным шагам; мы услышали их и отреагируем, в частности введя дополнительные защитные меры".
По её словам, лидеры стран ЕС выразили чёткую поддержку этому подходу.
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Президент Франции Эммануэль Макрон после саммита сообщил журналистам, что ЕС следует сосредоточиться на мерах, касающихся химической продукции, пластмасс и ферросплавов.
Фон дер Ляйен приветствовала обнародованный в прошлом месяце франко-германский документ, в котором предлагается укрепить экономику Европейского союза путём введения нового механизма быстрого реагирования для противодействия странам, наносящим ущерб ЕС.
Она сообщила, что Еврокомиссия разработает новый инструмент для оперативного ограничения доступа к единому рынку ЕС в случаях, когда это отвечает интересам блока.
Также она отметила, что в декабре Европейская комиссия представит предложение по новому инструменту, призванному уменьшить зависимость компаний ЕС от единственных источников поставок определённых критически важных товаров.
Кроме того, Комиссия предложит создать "механизм солидарности" для поддержки стран или секторов экономики, которые подвергаются принуждению или ответным мерам со стороны государств, не входящих в ЕС.
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