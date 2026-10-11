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Китай согласился ограничить экспорт автомобилей в ЕС, чтобы избежать масштабной торговой войны

Киев • УНН

 • 1056 просмотра

Китай и ЕС предварительно договорились ограничить поставки китайских гибридов. Новые меры могут вступить в силу 1 декабря.

Китай согласился ограничить экспорт автомобилей в ЕС, чтобы избежать масштабной торговой войны

Китай и Европейский союз достигли предварительных договорённостей об ограничении экспорта китайских гибридных автомобилей на европейский рынок. Пекин надеется таким образом избежать более жёстких торговых ограничений со стороны ЕС. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Переговоры завершились согласованием 16 пунктов, охватывающих торговлю, инвестиции, экспортный контроль и защиту интеллектуальной собственности. Одним из ключевых результатов стало согласие Китая сократить поставки гибридных автомобилей в Европу.

По данным Bloomberg, Евросоюз готовит защитные меры против чрезмерного импорта. В частности, рассматриваются тарифные квоты, предусматривающие дополнительные пошлины на автомобили после превышения установленного объёма поставок.

Почему ЕС хочет ограничить китайские автомобили

Китайские производители активно наращивают своё присутствие в Европе, в частности благодаря тому, что гибридные автомобили не подпали под действие пошлин, введённых ЕС для китайских электромобилей в 2024 году. В августе китайские бренды обеспечили около четверти европейских продаж гибридов.

В то же время торговый дефицит ЕС в отношениях с Китаем превышает 1 млрд евро ежедневно. Германия и Франция уже призвали к более жёстким мерам для защиты европейских производителей.

По информации источников Bloomberg, новые ограничения могут начать действовать с 1 декабря. В то же время стороны планируют продолжить переговоры в январе и марте, поскольку достигнутая договорённость пока не решает основных торговых противоречий между ЕС и Китаем.

ЕС и Китай достигли соглашения об ограничении импорта китайских гибридных автомобилей10.10.26, 08:17 • 10289 просмотров

Степан Гафтко

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